Se podría pensar que las motocicletas, al ser de un tamaño menor, pueden estacionarse sin problema en cualquier sitio. No obstante, de acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la CDMX, existen bastantes lugares en donde no puedes aparcar dicho vehículo.

Toma nota pues en Autopistas te decimos todos los sitios en donde no puedes estacionar tu moto en la Ciudad de México para que así evites una multa.

Al igual que los autos, las motos tienen prohibido estacionarse en ciertos lugares. Foto: Freepik

¡Cuidado! No estaciones tu moto en estos lugares

Las motocicletas se han vuelto el transporte predilecto de varios capitalinos. Cada vez son más las personas que adquieren este vehículo, ya sea por el ahorro en gasolina o su agilidad para circular entre los coches durante las horas de mucho tráfico.

Sin embargo, estos beneficios no las exime de seguir las reglas de tránsito de la Ciudad de México, una de ellas dicta que todos los vehículos motorizados no pueden estacionarse en determinados lugares. De acuerdo con el artículo 30 del Reglamento de Tránsito de la CDMX, no puedes estacionar tu moto en:

Vías peatonales como banquetas o cruces peatonales, así como en vías ciclistas exclusivas.

Vías primarias.

En el costado izquierdo de la vía cuando existan camellones centrales, laterales o islas; así como en las glorietas, salvo que las marcas en el pavimento y el señalamiento lo permitan.

En donde exista señalamiento restrictivo, o la guarnición de la acera o las marcas de pavimento sean de color amarillo.

En lugares donde se obstruya la visibilidad de la señalización vial.

Sobre las vías en doble o más filas.

En un tramo menor a 7 metros y medio a partir de la guarnición de la vía transversal, 6 metros de la entrada de una estación de bomberos y de vehículos de emergencia; así como 10 metros de cualquier cruce de vía férrea.

En carreteras de no más de dos carriles y con doble sentido de circulación, en un tramo menor a 50 metros de un vehículo estacionado en el lado opuesto y 100 metros de una curva o cima sin visibilidad.

De acuerdo con el artículo 30, el incumplimiento de estas reglas es merecedor de una multa equivalente a 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente. Es decir que podrías pagar: $1,085. 7, $1,628. 55 o $2,171.4 pesos, respectivamente.

Igualmente, se restará un punto a tu licencia de conducir. Según la Secretaría de Movilidad de la CDMX, si pierdes dos puntos tendrás que cumplir con cursos o trabajo comunitario para recuperarlos, pues solo así se te permitirá hacer la verificación vehicular.

Moto estacionada. Foto: Freepik

Asimismo, otros lugares donde no puedes estacionar tu motocicleta son:

Sobre o debajo de cualquier puente o estructura elevada de una vía pública o en el interior de un túnel.

En espacios para servicios especiales autorizados por la Secretaría de Movilidad o cualquier otro sitio indicado por la señalización vial correspondiente.

Frente a establecimientos bancarios, hidrantes para uso de los bomberos, entradas y salidas de vehículos de emergencia, entradas o salidas de estacionamientos públicos y gasolineras, accesos peatonales o vehiculares y salidas de emergencia de centros escolares y demás centros de concentración masiva que determine la Secretaría, rampas peatonales, rampas vehiculares para el acceso a cocheras ajenas y en entradas; así como salidas peatonales de instalaciones de hospitales o centros de salud.

Cajones exclusivos debidamente autorizados y que cuenten con marcas de color azul que así lo indique.

Vías ciclistas, como ciclovías y ciclocarriles.

Carriles de circulación frente a cicloestaciones de bicicleta pública y biciestacionamientos.

La multa si te estacionas en estos lugares es de 15, 17 o 20 veces equivalente a la UMA actual. Es decir, que tendrías que pagar $1,628.55, $1,845.69 o 2,171.4 pesos, respectivamente. También se te restarán 3 puntos de tu licencia de conducir.

Por otra parte, si aparcas tu moto en sentido contrario a la circulación o sí excedes el límite de tiempo en una zona de ascenso y descenso de pasajeros, serás acreedor de una multa equivalente a 5, 7 o 10 veces a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y se te quitará un punto a tu licencia de manejo.

Cuida donde aparcas tu moto, podrías ser sancionado con una multa. Foto: Unsplash

Lugares con la multa más alta si te estaciones en ellos

Además de los anteriores, existen sitios en donde la multa equivale a 20, 25 o 30 veces de la UMA. Esto quiere decir que podrías pagar $2,171.4, $2,714.25 o incluso $3,257 pesos si llegas a estacionarte ahí. Aparte, se te quitarán 6 puntos a tu licencia.

Según el Reglamento de Tránsito de la CDMX, los sitios son:

Carriles exclusivos, confinados y/o prioritarios de transporte público.

Áreas de circulación, accesos y salidas de estaciones y terminales del transporte público colectivo.

Sitios de taxi.

Zonas de ascenso y descenso de pasaje de transporte público.

Cajones de estacionamiento exclusivos para personas con discapacidad.

Para no meterte en problemas busca los espacios autorizados. Los lugares de estacionamiento para motos en la CDMX están marcados en color azul y tienen el símbolo de este vehículo.

