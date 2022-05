Los modelos que Ford llamó a revisión por riesgo de incendio

Los automóviles representan uno de los métodos de transporte más necesarios en la actualidad. Muchas de las actividades diarias de millones de personas giran en torno al uso de estos vehículos. Por eso es importante que desde su fabricación estén en óptimas condiciones y que los conductores se mantengan al tanto de las alertas que lanzan las marcas, como lo hizo hace unos días Ford.



Y es que periódicamente las compañías automotrices encuentran ciertos errores en modelos recientes. Esta vez, Ford Motor Company pidió a los propietarios de 350 mil vehículos que los lleven a sus concesionarios para ser retirados del mercado, ya que tienen fallos en sus bolsas de aire y ciertas unidades pueden, incluso, llegar a incendiarse.





Foto: Ford

Ford retira 350 mil autos por fallos en el motor

El 19 de mayo, 350 mil autos de la marca Ford fueron llamados a retirarse del mercado estadounidense por motivos de seguridad.



La razón es que se detectó que alrededor de 310 mil camiones pesados ​​podrían no activar su bolsa de aire al momento de un choque. Mientras que otros 40 mil vehículos también fueron llamados a revisión ya que, si no se estacionan al aire libre, podrían incendiarse.



El problema se comenzó a investigar cuando se reportaron informes de incendios el pasado 24 de marzo. La compañía ha mencionado que estos están relacionados con SUV fabricados entre el 1 de diciembre de 2020 y el 30 de abril de 2021.

¿Cuáles son los modelos de Ford que podrían incendiarse?

Las 40 mil unidades afectadas y que representan un riesgo de incendio en el compartimento del motor son la Ford Expedition y Lincoln Navigator, ambos modelos del 2021 y, como lo mencionamos anteriormente, se está pidiendo a los conductores estacionarse en un sitio al aire libre y lejos de cualquier estructura, hasta que la compañía se los lleve.



Según el Grupo de Revisión de Asuntos Críticos (CCRG, por sus siglas en inglés) de Ford, hasta el momento han habido 16 incidentes relacionados con incendios en el motor: 12 con los vehículos apagados, 1 con un vehículo encendido, pero estacionado, y 3 con el auto en marcha.

En todos los incidentes se menciona que el auto comienza a oler a quemado y que sale humo del motor. Desafortunadamente una persona ha resultado herida, pero no de gravedad.



Gracias a información del portal Consumer Report, sabemos que Ford aún no tiene clara la causa de los incendios y que estos no pueden evitarse. Mientras la investigación sigue en curso, los dueños de los autos afectados podrán estar al tanto de la situación mediante la atención a cliente de Ford, también se les recomienda buscar apoyo con sus aseguradoras automotrices.





Foto: Ford

¿Es común que tantos autos fallen?

La situación de retirar autos es, tristemente, más común de lo que parece. Tan solo en este año, ya ha habido 2 retiros más de algunos modelos de automóviles, y no solo de Ford.



En febrero, Hyundai y Kia le reportaron a medio millón de conductores en Estados Unidos que sus vehículos podrían incendiarse aun estando apagados debido a "contaminantes extraños" en el módulo de control de la computadora de frenos antibloqueo, según información de CNN. Los modelos Santa Fe del 2016 al 2018, Santa Fe XL 2019 y Tucson del 2014 al 2015 fueron los autos que las compañías japonesas llamaron a revisión.





(Foto: Kia)

¿Qué debes hacer si tu auto se incendia?

Esta es una situación que en verdad deseamos que no suceda nunca, pero en caso de que llegue a pasar, la compañía aseguradora Mapfre recomienda hacer lo siguiente:



- A la primera señal de alarma, debemos apagar el auto por completo en un lugar seguro y apartado de estructuras propensas a incendiarse (como vegetación).

- Todos los pasajeros deben abandonar el vehículo y alejarse lo máximo posible.

- Después, debes llamar a emergencias. En el caso de México, se debe llamar al 911.

Es importante que si no se tienen conocimientos de control de incendios o un extintor a la mano, se debe esperar a los bomberos.

¿Existen casos de retiro de autos en México?

En caso de que exista algún fallo con vehículos en el país, el organismo encargado de revisar la situación es la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y, de hecho, los problemas con autos suceden más de lo que podrías pensar.



La última alerta que la Profeco dio sobre un automóvil fue el 6 de mayo, cuando detectaron fallos en las celdas de batería de alto voltaje de 61 unidades del BMW X5, en su modelo 2021, que podrían llegar a funcionar incorrectamente derivado de agentes externos.



Si llegas a tener problemas con tu automóvil y lo adquiriste hace máximo 2 años, puedes acudir con la Profeco sin ningún problema.



