Los autos que marcaron las persecuciones en el cine

Desde la televisión hasta el cine, las persecuciones en las películas son una parte que agrega adrenalina y expectativa a las producciones audiovisuales, y a lo largo de los años han mejorado la realización de estas escenas, agregando efectos especiales, y utilizando autos que han dejado huella en la industria automotriz y por ende, en el mundo cinematográfico.

Es por eso que ahora, conoceremos los 5 mejores autos que han participado en persecuciones de película y marcado un antes y un después.

5. AMC Hornet - The Man with the Golden Gun (1974)

Roger Moore interpreta a Bond y está ocupado persiguiendo al villano Scaramanga interpretado por Christopher Lee, cuando termina en el lado equivocado de un río. El salto de un puente realizado por el Hornet quedó marcado en las mentes de los espectadores para siempre.

Para este truco, el automóvil movió el volante al centro de la cabina, instaló ruedas más grandes y bajó la suspensión. Hubo cierta precedencia para este salto ya que los Hornets habían sido utilizados en el espectáculo de acrobacias Jabalina Astro Espiral de Jay Milligan. En la película, el salto se completó en un intento y fue la primera vez que este tipo de acrobacias se usó en una película. El Hornet se construyó sobre una generación de un solo modelo entre 1969 y 1977.

4. Mini Cooper S - El trabajo italiano (1969)

El elenco de autos usados ​​en “The Italian Job” es tan glamoroso como los actores. Desde un Lamborghini Miura, un Aston Martin DB4, Fiat Dino y Jaguar E-Type, se llega a la estrella: el Mini Cooper S. Terminado en rojo patrióticamente británico, blanco y azul, el auto definitivo de la década de 1960 selló su genialidad cuando los tres Minis escaparon por Turín y confundieron a la policía, con un alijo de oro robado.

Si bien gran parte de la filmación se completó en Italia, incluso en la parte superior de la fábrica de Lingotto de Fiat , la brillante escena con los autos deslizándose dentro de un túnel de aguas residuales se filmó en Stoke Aldermoor, en Inglaterra. Cada automóvil tuvo que ser arrastrado hacia el túnel para filmar la secuencia.

También lee: BMW confirma al sucesor del M2 y un nuevo 1M

3. Ford Mustang - Bullitt (1968)

Posiblemente tanto una estrella de la película de 1968 como su actor principal, Steve McQueen, la versión Highland Green GT350 del Mustang es ahora legendaria. Ford le prestó a Warner Brothers dos Mustang para la película, pero ambos recibieron frenos, motores y suspensión mejorados para hacer frente a las acrobacias que implicaban conducir mucho por el distrito Bernal Heights de San Francisco .

Uno de los autos originales de películas se vendió por 3.4 millones de dólares a principios de este año. Introducido en 1964, el Ford Mustang es uno de los autos más famosos que se haya fabricado; ahora en su sexta generación, el vehículo número 10 millones se construyó en 2018.

2. Dodge Monaco - Blues Brothers (1980)

Tiene un motor de policía, neumáticos de policía, suspensión de policía, choques de policía. Es un modelo hecho antes de los convertidores catalíticos, por lo que funcionará bien con gas normal. Esta fue la introducción a uno de los autos más queridos de la película, incluso si el Bluesmobile no era más que un Dodge Monaco de 1974 . Fue tan importante para la película como Dan Ackroyd y John Belushi en los papeles principales y 13 de estos autos fueron utilizados en la creación de The Blues Brothers .

En la escena de persecución final de la película, 60 autos fueron usados ​​y destrozados mientras perseguían al Dodge en su misión de Dios. El Mónaco se produjo entre 1965 y 1992 durante cinco generaciones, con una pausa entre 1978 y 1990.

También lee: Nuevo Pagani Imola, el hiperauto de 5.4 mdd

1. Aston Martin DB5 - Goldfinger (1964)

El Aston Martin DB5 de Goldfinger es el auto Bond por excelencia. Su primera escena de persecución es bastante mansa contra un Ford Mustang descapotable, pero es una oportunidad de ver los dispositivos del DB5 en acción, ya que Bond usa navegación por satélite para rastrear al villano y luego trituradoras de neumáticos que se extienden desde las ruedas para acabar con el Ford.

Para obtener el mejor valor del trabajo, el Aston se usó nuevamente en Thunderball, mientras que otro DB5 regresó para Goldeneye en 1995. Desde entonces, ha habido DB5 en la mayoría de las películas de Bond, incluida la próxima entrega “No Time to Die”. Se produjeron mil 59 DB5 entre 1963 y 1965.