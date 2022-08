Lo que nunca debes hacer a las llantas de tu auto

Las llantas son una de las partes del auto que siempre deben estar en la mejor condición posible, de lo contrario, alguna falla podría ocasionar desde una simple ponchadura, que obligue al coche a detenerse, hasta graves accidentes. Por ello, es importante mantener en constante vigilancia a estas piezas y saber lo que nunca se debe de hacer si queremos que duren en el mejor estado por más tiempo.



Aunque es bien sabido que el desgaste de los neumáticos es algo inevitable que ocurre por su uso constante, y más si transitamos por lugares en malas condiciones, las llantas pueden deteriorarse más rápido de lo común si no se le dan ciertos cuidados básicos o si se hacen cosas como las que veremos a continuación.



Imagen: Unsplash

No hagas esto con las llantas de tu auto si quieres que duren más

Tal como lo aseguran las marcas especializadas en fabricación de neumáticos, “el mantenimiento de las llantas de cualquier auto en buenas condiciones es imprescindible para la propia seguridad y la del vehículo. Si las llantas no están en buen estado, puede llevar a circunstancias catastróficas”.



Además, según el Departamento de Transporte, una llanta deficiente es la causa principal de los incidentes de tránsito, provocando 5 veces más accidentes que los frenos defectuosos, la segunda razón más importante de los percances automovilísticos. Por ello, aquí te decimos qué no debes hacer con las llantas de tu auto.



1. No alinear las llantas. Es importante que cada vez que haya un cambio de llantas, estas sean alineadas y balanceadas según las especificaciones del fabricante, todo para asegurar que transiten de manera correcta y segura.



2. Conducir con llantas lisas. Mientras más desgastadas están las llantas menos hay que usarlas, de lo contrario, podrían generar graves accidentes. Recuerda que los dibujos o grabados en los neumáticos tienen una función especial, desde mejorar el agarre del vehículo, hasta garantizar el desplazamiento del agua en superficies mojadas para una mejor conducción, el desgaste de estos indica un cambio próximo.



Imagen: Pexels



3. Usar diferentes medidas de llantas. Aunado al balanceo de los neumáticos, las llantas deben tener una misma medida para lograr un contacto uniforme del auto con la superficie. Por lo tanto, colocar neumáticos de diferentes dimensiones, además de generar un desgaste disparejo en ellos, ocasiona un desbalance en los ejes del vehículo.



4. Conducir con llantas desinfladas o con poco aire. Uno de los tips para que las llantas duren más tiempo es revisar constantemente su presión de aire ya que mantenerla en el nivel adecuado es un requisito de seguridad para el vehículo. Circular con una llanta desinflada, además de generar daños en el rin, podría provocar que el neumático se dañe internamente.



Por lo anterior es que las marcas de neumáticos recomiendan, si se usa el auto con frecuencia, verificar la presión de las llantas según el nivel establecido por el fabricante del auto, al menos una vez al mes, y antes de cualquier viaje largo.



También aconsejan que un profesional inspeccione las llantas al menos una vez al año, ya que la vida útil promedio de los neumáticos dependerá de su uso, hábitos de conducción y condiciones de las mismas carreteras.

