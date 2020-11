La limusina estatal china que puede ser tuya

Actualmente cotizado en eBay con un precio de compra ahora de 285 mil dólares, este Mercedes 600 Pullman de 1965 sigue siendo una gran opción en el segmento de los autos de lujo aún después de varias décadas.

Según el vendedor, el automóvil pertenecía a Chen Yi, quien se afilió al Partido Comunista y ascendió de manera constante cuando se convirtió en alcalde de Shanghai en 1949. Luego se convirtió en ministro de Relaciones Exteriores de China e incluso apareció en la portada de la revista Time: "El enemigo en Asia: el ministro de Relaciones Exteriores de China Roja, Chen Yi".

Este tipo de estatus le permitió a Chen Yi adquirir un automóvil muy especial y, según los informes, envió el Pullman a Shanghai inmediatamente después de su llegada a Hong Kong. Desafortunadamente, su tiempo con el automóvil fue corto ya que fue "acusado de deslealtad" durante la Revolución Cultural de China y el automóvil terminó en manos de Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC).

El automóvil se almacenó durante un período prolongado, pero finalmente fue descubierto en la década de 1990 por un ingeniero alemán que trabajaba para Volkswagen Shanghai. Adquirió el automóvil y lo envió de regreso a Alemania. El Pullman ha cambiado de manos varias veces desde entonces, pero apenas tiene 21 mil 186 kilómetros registrados en el odómetro.

El modelo, uno de los dos que se han importado en la República Popular, nunca se ha restaurado y se encuentra en "condiciones increíblemente originales". Sin embargo, fue enviado al Mercedes-Benz Classic Center en California hace un par de años, donde recibió un servicio completo.

La lista no proporciona muchos detalles, pero el modelo debería tener un motor V8 de 6.3 litros que desarrolle 250 caballos de fuerza. Otra característica interesante es el sistema hidráulico del automóvil que se utilizó para hacer funcionar el vehículo, desde las ventanas hasta los asientos y la cajuela.

Eso sí, esta no es la primera vez que este automóvil en particular sale a la venta. También fue incluido en la lista del mes de agosto por la misma compañía, por el mismo precio, pero no pudo encontrar un comprador, por lo que fue anunciado a la venta una vez más.