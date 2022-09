Hackers pueden desbloquear y encender un Tesla Model Y en segundos

Los sistemas de seguridad inteligentes evolucionan a la par de las nuevas tecnologías en los automóviles, pues entre más lujo, más riesgo. Sin embargo, así como la seguridad aumenta, también las técnicas para romperla.

De acuerdo con el descubrimiento de un consultor de seguridad, existe una manera para burlar los candados de un Tesla, desbloquearlo y poder conducirlo en cuestión de segundos.

Según Josep Pi Rodríguez, de IOActive, una empresa de seguridad informática, existe la posibilidad de que alguien ajeno al dueño del vehículo pueda usar la tecnología NFC de tesla, que está diseñada para que los propietarios accedan a sus coches tocando una tarjeta NFC contra el pilar B para poder encenderlo y conducirlo.

De acuerdo con Rodríguez, si alguien con un dispositivo se acerca lo suficiente al conductor una vez que ha salido del coche, y otro se queda junto al auto, es posible que puedan abrirlo y llevárselo. Esto se logra a través de un dispositivo que hace que la señal rebote del coche a la tarjeta NFC del conductor y de ahí a un dispositivo con Wi-Fi o Bluetooth muy cercano, que sería el celular de la segunda persona, que transmitirá el acceso al celular de la persona cercana al auto para llevárselo.

The Verge dijo que Tesla requería que los conductores que dependían de la tarjeta NFC desbloquearan sus autos para colocar la tarjeta entre los asientos delanteros para poner el coche en marcha, sin embargo, una actualización hizo que este requisito se eliminara.

Tesla también ofrece una función de PIN que hace que los propietarios deban introducir un código de cuatro dígitos antes de poder manejar el coche, sin embargo, de acuerdo con la marca, muy pocos usuarios la activan. Según Tesla esto evitaría que, si alguien entra para robarlo, pueda llevárselo. Aunque no hay que olvidar que bien pueden llevarse las cosas que tengan los usuarios dentro del coche.

Aunque parezca una operación eficaz, no es infalible. Si el celular del las personas se apaga no pueden volver a encender el coche sin la tarjeta NFC del propietario, ni siquiera volviendo a hacer el proceso otra vez. Se necesitaría introducir otra tarjeta llave para abrir el vehículo, aunque sigue siendo posible quitarle las piezas.

Rodriguez, puso a prueba el método en un Tesla, pero dice que este mismo es igual de eficaz para otros automóviles con tecnología similar, dato que The Verge también confirmó. Inclusive correrían un riesgo mayor quienes no posean la tecnología PIN to drive de Tesla.