Formas de hacer que tu auto dure más sin gastar mucho tiempo y dinero

Si te gusta exprimir hasta el último kilómetro de la manera más económica en tu auto, esta información te puede interesar, ya que te ayudará a ahorrar dinero manteniéndolo en óptimas condiciones.

Son siete simples consejos que ayudarán de sobremanera a tu auto. La mayoría de ellos se pueden realizar con un gasto mínimo de dinero y algunos otros sin tener que desembolsar ni un solo peso extra.

7. Control del clutch

Si tienes un auto con transmisión manual, no dejes presionado el pedal del clutch cuando no sea necesario. La más mínima presión comienza a desgastar los componentes del clutch, dando como resultado una vida útil mucho más corta y, por lo tanto, un reemplazo temprano que simboliza un gasto no considerado.

Para descansar tu pie, la mayoría de los autos manuales tienen un “cuarto pedal” pegado a la pared izquierda del área del conductor, que además ayuda a una mejor posición de manejo y, aunque no lo creas, ayuda al control en situaciones de alta demanda.

6. Usa tu coche

Sí, por más raro que parezca, el usar nuestro coche puede ayudarnos a ahorrar unos cuantos pesos y alargar su vida útil considerablemente. Esto obedece a la naturaleza de que, mecánicamente, se ocupan un gran número de componentes que si no se utilizan, se resecan y oxidan.

La lubricación de los aceites y líquidos necesarios para el motor ayudan a que todos estas piezas se mantengan con vida, así que utiliza tu coche para que no tengas que cambiar partes por “falta de uso”.

5. No lo dejes sin gasolina

En medida de lo posible, jamás permitas que tu auto llegue a niveles críticos de combustible bajo, pues esto solamente trae problemas. En este punto, todos los sedimentos del tanque comienzan a ser bombeados hacia el motor, y esto puede causar grandes fallas en el sistema de combustión.

Se recomienda que jamás baje de un cuarto el tanque, y periódicamente realizar un cambio del filtro de gasolina para que no haya problema con elementos no deseados en los inyectores o cámara de combustión.

4. Rutinas de servicio

Si tu auto es tu medio de transporte cotidiano, es básico que realices chequeos de rutina cada dos semanas para detectar pequeños problemas que después pueden convertirse en un gran dolor de cabeza.

Revisa el aceite y rellena el depósito de ser necesario; realiza este mismo proceso para el anticongelante y líquido para frenos. Si cada 15 días detectas una pérdida de fluidos constante, lleva tu coche con un mecánico para reparar fugas en mangueras y empaques.

3. Límpialo a detalle

Al menos una vez al mes, dedica una tarde completa a limpiar cada pequeño rincón del coche, ya que esto ayudará a que la pintura y carrocería de tu auto siga como nueva, algo muy valorado si piensas revenderlo dentro de poco tiempo.

Recuerda que la pintura funciona como una protección para evitar el óxido en la carrocería, algo que sin dudas nadie quiere en su coche. Las ceras protectoras funcionan, pero aplica la cantidad mencionada y no te excedas.

2. Cúbrelo del sol

Siguiendo el punto pasado, la pintura es la protección de nuestro coche, así que busca siempre dejarlo en lugares con sombra para que los rayos UV no lastimen el exterior del coche. No solo esto, pues el interior no está a salvo y materiales como piel o madera pueden verse muy afectados con el sol.

Busca en internet un protector que cubra a tu auto de extremo a extremo. La mayoría de rondan los 500 pesos y será una inversión que te salvará de problemas mayores.

1. Alineación y balanceo

SI tus llantas se desgastan de manera dispareja, es muy probable que el coche no esté bien alineado y balanceado. Para evitar cambiar las llantas antes de su periodo útil promedio, ve a un centro llantero a que te realicen una alineación y balanceo, en algunos casos, va incluido con un servicio de mantenimiento que cambiarán amortiguadores, bujes y balatas.