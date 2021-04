Ferrari 812 GTS cae a un lago en Italia, conductor no activó el freno

Tener un superdeportivo requiere de ciertos cuidados y configuraciones que el conductor debe realizar antes, durante, y después de la conducción. Y en este caso, el dueño de un Ferrari 812 GTS no esperaba que su auto resultara dañado por este tipo de situaciones.

El auto exótico italiano estaba estacionado como cualquier otro auto en la carretera Via Achille Grandi en la comunidad de Sirmione, Brescia. Supuestamente, el vehículo se había configurado correctamente para no moverse mientras su dueño no se encontraba pero algo salió mal.

Según medios locales, el automóvil se quedó detenido en neutral aparentemente en una zona de un ligero descenso sin el freno de mano puesto. A diferencia de los autos convencionales, el 812 GTS cuenta con un sistema de freno electrónico por lo que no es tan sencillo detenerlo sin antes colocarlo.

También lee: Autos que fueron descontinuados pero siempre recordaremos

El conductor debe mover las dos palancas de cambio para poner el auto en el “punto muerto”, después de soltar el freno, el auto activará inmediatamente el ‘bloqueo de estacionamiento’ para evitar que se mueva.

Ahora bien, si el conductor quiere dejar el coche en punto muerto sin activar el freno electrónico, debe colocar el modo “lavado de coches”, que implica activar el punto muerto, apagar el auto y activar el modo de accesorios en tres segundos.

Aún no está claro si el propietario de este 812 GTS dejó el vehículo en el modo de lavado en ese momento o si desactivó el freno de mano por accidente. Aún no sabemos con certeza qué tipo de daños sufrió el modelo italiano, pero después de caer casi medio metro dentro del lago podemos afirmar que las reparaciones serán algo costosas.