Estos fueron los autos más buscados por los mexicanos en 2022

El 2022 no fue un año sencillo en términos económicos. Los efectos de la pandemia incluyeron una alta inflación y algunas industrias se vieron muy afectadas por la falta de liquidez, entre ellas la automotriz. No obstante muchos mexicanos decidieron comprar un auto nuevo o de segunda mano y prefirieron algunos modelos en particular.

Cuando se va a comprar un auto es muy importante realizar comparaciones, respetar un presupuesto y ser conscientes de nuestras necesidades para tomar la mejor decisión. También vale la pena considerar los modelos más populares.

Por ello, si estás buscando comprar un auto, te decimos cuáles fueron los modelos más buscados por los mexicanos en 2022.

Se recupera la venta de autos en México

Como ya mencionamos, no ha sido un año sencillo para la industria automotriz. Sin embargo, poco a poco se ha registrado una recuperación en la compra-venta de autos en México.

Imagen: Unsplash

De hecho, durante el mes de noviembre se observó un incremento del 15% en la venta de vehículos nuevos, en comparación con el mismo mes del año pasado.

El acumulado entre enero y noviembre de 2021 contra el mismo periodo de tiempo en 2022 mostró un incremento del 5%, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

Y en ese sentido las ventas a través de internet fueron uno de los principales impulsores para esta recuperación, siendo un apoyo no solo para vendedores particulares que pudieron publicitar sus vehículos sino también para las agencias que cada vez basan más su estrategia en línea.

Una de las razones, además de la facilidad de poder comparar en tiempo real de una manera sencilla y rápida los diversos modelos disponibles, es que la mayoría de los buscadores cuentan con opciones para filtrar los resultados con base en las necesidades y características específicas como kilometraje, modelos, año y más.

No obstante, si vas a recurrir a alguna plataforma de internet para buscar o vender un auto es importante que verifiques que se trata de una opción confiable que muestre los perfiles tanto de los vendedores como de los usuarios y ofrezca alguna garantía para que el proceso se lleve a cabo con confianza y seguridad.

Además durante 2022 se ofrecieron diversos créditos a los compradores con el fin de facilitar la compra del auto de sus sueños. De hecho, hubo un aumento de 190% en el número de solicitudes de financiamiento para adquirir un auto, pero ¿cuáles fueron los más vendidos?

Los autos nuevos más buscados en 2022

Mercado Libre, como parte de su resumen anual, compartió cuáles fueron los modelos más buscados dentro de su plataforma durante 2022.

Imagen: Ford

Con respecto a los autos nuevos 0 kilómetros, los mexicanos buscaron principalmente modelos de Ford, Nissan y Volkswagen. A detalle los vehículos que despertaron más interés fueron:

Ford Mustang

Nissan Frontier

Ford Bronco

Volkswagen Jetta

Volkswagen Tiguan

Autos seminuevos que más buscaron los mexicanos en 2022

Ya sea por un tema de falta de presupuesto o por considerar que un auto nuevo no es una buena inversión, los mexicanos también mostraron interés por ciertos modelos de vehículos seminuevos.

De acuerdo con los resultados registrados por Mercado Libre, Volkswagen, Ford, Chevrolet y Honda, fueron las marcas más buscadas, con los siguientes modelos:

Volkswagen Jetta

Ford Mustang

Ford Lobo

Chevrolet Silverado

Honda Civic

