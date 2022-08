Este famoso youtuber repara autos de colección baratos

Hablar de YouTube es hablar de un sinfín de contenidos y temas, algunos siguiendo las tendencias más populares, y otros con cuestiones más específicas, incluyendo a los fanáticos del mundo automotriz. Y en esta ocasión seguro se van a emocionar los amantes de las restauraciones pues el canal de Hoovies Garage destaca por mostrar la compra y reparación de autos clásicos baratos.

Hoovies Garage es uno de los canales con mayor influencia entre el público estadounidense amante de los motores, por lo que cuenta con 1.41 millones de suscriptores.

Desde la creación del canal en septiembre de 2016, Tyler Hoovie ha sabido mantenerse vigente dentro de las tendencias de YouTube. Y es que si bien es cierto que la flota de autos estacionados en su garaje cambia de forma continua con el pasar del tiempo y los videos, la esencia sigue siendo la misma y sobre todo el encanto que manifiesta el youtuber de 35 años.



La colección multimillonaria de autos más estúpida del mundo

En un video subido en octubre de 2020, Tyler Hoovie muestra a cuadro lo que denomina como “La colección multimillonaria de autos más estúpida de todo el mundo”.

En el video el youtuber realiza un tour mostrando todo su garaje en donde se observan todos los autos adquiridos hasta ese momento. Este carismático personaje confiesa que el valor absoluto de todos los vehículos es de aproximadamente 2.2 millones de dólares, cifra que está muy alejada del total de gasto que invirtió para adquirirlos y repararlos, porque la esencia de Hoovies Garage está también en la restauración.

Hasta ahora puede que parezca un simple fanático de los autos más pero, ¿cuál es la idea que lo ha hecho destacar entre los demás? La fórmula que ha atraído la atención de muchos internautas radica en cómo consigue cada modelo, pues a manera de reto, Tyler siempre trata de conseguir el vehículo más barato de la zona donde se encuentre.

Los problemas y las fallas en motor, carrocería, eléctricas y otras que puedan presentar los modelos de segunda mano, que son muy probables considerando que tienen el precio más reducido en el mercado, pasan a últimos términos, ya que el ‘jugo’ de los videos es presentar maneras ingeniosas de reparar el auto, sin alcanzar el precio que significaría adquirir uno en condiciones impecables.

De esta manera, dentro del apartado de autos que Hoovie muestra en “A tour of the Dumbest Multi-Million Dollar Car Collection In the World!”, video que hasta el día de hoy alcanza las 1.5 millones de vistas, se encuentran vehículos de marcas reconocidas, incluso súper deportivos, tales como un Porsche 550, Ferrari 458, Chevrolet SSR, Bentley Bentayga, Lamborghini Countach, e incluso un Shelby GT500, todos ellos con una historia particular que incluso le han traído al youtuber más de un dolor de cabeza, pero la satisfacción plena de conseguirlos a un precio base ridículamente bajo.



Es cierto que quizá se podría ahorrar muchos problemas solo consiguiendo un equipo seminuevo en buenas condiciones, pero la propuesta de desafiarse a sí mismo al conseguir el auto más barato con todas las implicaciones de repararlo es lo que hace a Hoovies Garage uno de los coleccionistas y youtubers de la industria automotriz más destacados en la plataforma.

