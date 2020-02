Este es el Porsche más feo de la historia

Todos imaginamos que, al visitar el sur de Francia podremos encontrar únicamente ejemplares de belleza, desde paisajes con vista al mar, las villas junto a la costa y todo tipo de autos exóticos, pero en este caso, fue todo lo contrario.

En esta parte del mundo, se encuentra uno de los Porsche más feos que podrían existir, un Boxster modificado por su dueño, quién pensó que se vería bien después de agregarle todas esas partes para darle un look de “auto de carreras oriental”.

Comenzando con el frente del auto, se puede notar que en la defensa se colocaron un gran número de adornos de colores rojo y amarillo. Además en el techo del auto, el dueño colocó viníl de color verde mate rodeado de acentos cromados.

Estas piezas decorativas también fueron colocadas alrededor del contorno de los faros delanteros del auto, mientras que los espejos retrovisores y las manijas de las puertas se encuentran pintadas de color rojo, añadiendo un par de tomas de aire falsas en las salpicaderas traseras.

El Porsche Boxster es recordado como uno de los autos más finos producidos por la firma alemana, pero no cabe duda que el dueño del auto quería añadirle su toque especial para diferenciarlo de la versión de fábrica.



No cabe duda que la belleza es subjetiva, pero estamos seguros que más de un fanático de la marca no está contento con el trabajo realizado a este Porsche.

Como dato histórico, la primera generación de este modelo fue lanzada en 1996 únicamente como auto descapotable, siendo producido en Stuttgart, Alemania. Habían dos versiones de este auto, el Boxster y Boxster “S”, los cuales pudieron superar los números en ventas del Porsche 911, hasta el arribo de su primera SUV, la Cayenne, en 2003.



Fotografías: internet