Esta es la multa si a tu auto no le funcionan todas las luces

Como conductores sabemos que el mantenimiento de nuestro vehículo es sumamente importante si queremos que rinda su máximo potencial y perdure en las mejores condiciones por más años. Pero si creías que solo había que poner atención a elementos como el motor y las llantas, debes saber que las luces son esenciales para su circulación, y si no funcionan de la manera correcta podrían multarte.

Aunque no lo creas, que tu auto se encuentre listo para salir a las calles no solo depende de la gasolina. Por tu seguridad y la de los demás, debes verificar cada cierto tiempo que las luces prendan correctamente pues, si no cuentas con alguna, o están en mal estado, las autoridades en la Ciudad de México pueden levantarte una infracción.

Para que no te tomen desprevenido, en Autopistas te explicamos en qué consiste la multa y cómo prevenirla para evitar un gasto innecesario.

Esta es la multa si tu auto no tiene todas las luces

Las luces en un carro son de suma importancia, ya que con ellas podemos ver las calles por las que circulamos por las noches. Pero también son esenciales para la circulación debido a que permiten que otros automóviles nos vean. Además, son parte de la señalización de tránsito, por ejemplo, las direccionales para indicar un cambio de carril o las intermitentes para señalar algún peligro.

Al reconocer la importancia de las luces en los autos, no es de extrañar que el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México las cuente como una característica que todos los vehículos deben tener para circular en la capital. Así lo establece el artículo 40 donde se hace referencia a lo siguiente: “Los conductores deben cerciorarse de que su vehículo esté provisto de los siguientes elementos, de acuerdo con la naturaleza propia del vehículo motorizado:

- Combustible y lubricante suficiente para su buen funcionamiento.

- Cuartos delanteros, de luz amarilla o blanca y cuartos trasero de luz roja

- Faros delanteros que cumplan con las Normas Oficiales Mexicanas, dotados con un mecanismo para cambio de intensidad

- Luces indicadoras de frenos en la parte trasera

- Direccionales y luces de parada de destello intermitente delanteras y traseras

- Luces para indicar movimiento en reversa

- Luces que iluminen la placa de matrícula posterior.

En caso de que el vehículo no cuente con alguna de estas especificaciones, las autoridades pueden levantar una multa que de 5, 7 o 10 Unidades de Medida de Actualización Vigente, (UMAS) lo que se traduce a pagar 481, 673 o 962 pesos.



Especificaciones de luces que debes tener en cuenta para evitar multas

El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México también es muy claro en cuanto a las especificaciones de luces de acuerdo al tipo de vehículo. Por ejemplo, en el artículo 40 detalla que el transporte público, de personal y escolar, así como el transporte de carga, además de contar con las luces ya mencionadas, deben tener bandas reflejantes de color blanco y rojo en los costados laterales y posterior, y bandas reflejantes amarillas en la parte frontal.

En caso de que se incumpla la colocación de estos señalamientos la multa puede ir de 10 a 20 UMAS, es decir pagarías de 962 hasta 1924 pesos.



Otro tipo de vehículos que deben tener listas sus luces

En el artículo 41 del Reglamento de Tránsito hay especificaciones de luces para otros vehículos, por ejemplo:

Vehículos particulares que realicen trabajos de servicio en la vía en horario nocturno

Vehículos de transporte público de pasajeros con un largo mayor a 10 metros

Vehículos de transporte de carga de doble remolque

Grúas

Vehículos con dimensiones excesivas: maquinaria, agrícola o de construcción

En esos casos deben tener en la parte superior luces destellantes de color ámbar. De no cumplir se deberá pagar una multa de entre 10 y 40 UMAS, es decir, de 962 a 3 mil 849 pesos. Ello depende del tipo de vehículo.



Como verás, si quieres evitar estas multas lo mejor es que le des mantenimiento continuo a tus luces, para que estas no fallen en el momento en que estés circulando por las avenidas y, sobretodo, no tengas ningún incidente ni con las autoridades ni con algún otro conductor.

