¿Es una bici, es un vocho? No, es la vochocleta hecha en México

México es una combinación de muchas cosas interesantes, sus playas, zonas arqueológicas, museos, la gran diversidad de fauna y flora, y una selecta gastronomía, hacen famoso a nuestro país. Sin embargo, también hay elementos bastante fuera de lo común, por ejemplo, un automóvil en forma de ataúd o una bicicleta que nos recuerda un vocho, estamos hablando de vochocleta.

El día de hoy en Autopistas te contaremos de esta curiosa creación que fue bautizada como la vochocleta, una bicicleta arreglada para tener la forma de un clásico Volkswagen, que en México son conocidos como los famosos Vochos, y marcaron toda una época en la industria automotriz del país.

¿Cómo es la vochocleta?

Esta bicicleta posee un color azul turquesa con partes de color blanco que contrastan muy bien y dan una sensación de nostalgia retro.

En la parte trasera cuenta con un faro de color rojo y unas defensas de color gris. A los costados del transporte tiene dibujadas las puertas del auto. Las llantas de esta creación son de color negro con blanco y los tensores de color azul. Finalmente cuenta con dos espejos laterales, el volante y sus pedales.

La publicación de este diseño fue realizada por una usuaria de Facebook y se ha vuelto viral en dicha plataforma ya que actualmente tiene 350 mil reacciones entre me gusta, me encanta y me divierte. También ha sido compartida alrededor de 130,134 veces y los comentarios de los internautas no se han hecho esperar, ya que han expresado su emoción al ver tal creación.

Entre lo que se puede leer hay bastantes comentarios de personas preguntando en dónde pueden conseguir su vochocleta, además de otros elogiando el ingenio: “Es muy chévere, al mismo tiempo de hermosa es extraña…pero sin lugar a duda es una obra de arte, porque requiere inspiración, creatividad y valor para romper esquemas y con ingenio crear algo diferente. La luz trasera es clave para darle profundidad y volumen, el manejo geométrico del marco es genial. Felicitaciones”.

Foto: Mariana Mecánica

La historia del Vocho en México

El primer vocho mexicano nació en octubre de 1967 y desde entonces se convirtió en uno de los autos más queridos gracias a su fácil reparación, accesibilidad y capacidad para circular por casi cualquier terreno. También porque no existía ningún otro automóvil que se le pareciera.

Pero si su nombre real es Volkswagen Tipo 1, entonces ¿por qué le decimos vocho? Una de las teorías cuenta que se debe a que, por nuestra costumbre de contraer nombres, se transformó el Volkswagen para dar como resultado el sobrenombre de vocho. Otra teoría dice que es debido a que los franceses llamaban a los alemanes “boches” y el mexicano usando su ingenio dio el apodo al vehículo, ignorando el significado de la palabra, que es "asno".



Foto: Volkswagen

Más allá de ello, los vochos fueron muy importantes en nuestro país. La planta de Puebla fabricó alrededor de 1 millón 691 mil 542 escarabajos hasta julio del 2003. Sin embargo, desde el año de 1997 el auto que había catapultado a Volkswagen a la fama evolucionó, con otra forma y un nuevo nombre, New Beetle que añadió tecnología y un manejo deportivo.

