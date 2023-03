¿Dejar conectado el cable del celular baja la batería de tu auto?

A muchos les ha pasado alguna vez. Por olvidar apagar una luz o algún componente electrónico, la batería del auto se agota y, horas después, cuando queremos utilizarlo descubrimos que no arranca. Pero ¿alguna vez te has preguntado si dejar el cable de tu celular conectado puede llevarte a esta penosa situación?

Cada vez es más común que los autos cuenten con enchufes o tecnología inalámbrica para cargar los celulares. Se trata de una función práctica que muchos utilizamos para poder seguir usando nuestros dispositivos, pero este hábito no es el mejor.

Conoce los riesgos de cargar tu celular en el auto, incluyendo si es posible que se agote la batería.

¿El cable del celular puede descargar la batería de tu auto?

Muchas personas se han acostumbrado a conectar su celular en cuanto se suben al auto. De hecho, prefieren no desconectar el cable para hacer más fácil esta tarea.



Si te identificas con esta práctica debes saber que los cargadores de celular consumen energía del auto y que si este está apagado, al igual que las luces interiores, se sigue utilizando la batería.

Así, dejar conectado el cable de tu celular, aunque no lo estés utilizando, sí implica un gasto para la batería, pues el auto reconoce que algo está conectado y dirige energía. Sin embargo, el gasto será tan lento y mínimo que, a menos que tu batería ya no esté en buenas condiciones, no llegarás al punto en que tengas que pasarle corriente a tu coche, incluso muchos modelos detienen automáticamente el paso de energía cuando se apagan.

En conclusión, dejar conectado el cable de tu celular no agotará la batería, en especial si está en movimiento pues estará recibiendo energía del alternador, al igual que el resto del vehículo. No obstante, sí gastarás más combustible debido a que será necesario destinar energía a tu teléfono.

¿Por qué no es bueno cargar el celular en el coche?

Aunque, como ya mencionamos, las consecuencias para la batería si se deja conectado un cable son mínimas, eso no quiere decir que la práctica de cargar el celular en el auto sea buena y a continuación vamos a decirte algunas de las razones.



- Tu celular se está dañando cuando lo cargas en el auto. La razón es que la mayoría de los puertos USB en los vehículos solo ofrecen 0.5 amperios, muy por debajo de lo recomendado por el fabricante por lo que la batería se forzará, sobre todo si usas el dispositivo mientras está conectado.

- Los puertos en los autos, salvo algunos modelos de lujo recientes, en realidad no están diseñados para cargar un celular sino para soportar una USB y, por ejemplo, reproducir música.

- La recomendación si quieres cargar tu celular sin los riesgos que te mencionamos es que lo hagas desde un adaptador en el encendedor pues estos suelen contar con mayor amperaje, también es buena alternativa usar una batería externa, aunque hay que decir que cargarlo desde el puerto USB de vez en cuando no será un problema.

- Si vas a dejar tu auto estacionado durante unos días lo mejor es desenchufar todos los cables USB y las cargas de los puertos de alimentación.

- Ten especial precaución si vives en zonas en donde las temperaturas son extremas pues podrías provocar un sobrecalentamiento que no solo afecte tu celular sino que podría ocasionar un accidente.

- Considera que si dejas el cable conectado es muy probable que se enrede y doble constantemente lo que afectará su desempeño, por ello también no es recomendable utilizar las opciones baratas pues un cable dañado puede ocasionar un accidente.

