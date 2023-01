Cuánto dura la reserva de gasolina de un auto

Ahora que la gasolina está más cara quizá quieras economizar un poco y esperar lo más posible hasta volver a cargar. Debes saber que no es recomendable conducir con la reserva del auto, pero si tienes que hacerlo, te decimos, en promedio, cuántos kilómetros podrás recorrer.

Seguro te ha pasado que mientras vas manejando se enciende la luz que indica un nivel bajo de combustible. Si estás en un lugar en donde no hay una gasolinera cerca, como en la carretera, te invadirá el pánico pensando que en cualquier momento te quedarás varado. La realidad es que no es una situación de emergencia, pero sí debes actuar.

Lo primero que hay que entender es que la señal en el tablero no significa que tu tanque esté completamente vacío o cerca de ello, sino que estás utilizando la reserva, y debes cargar más combustible pronto pero, ¿qué tan pronto? Te lo decimos.



Imagen. Pixabay

¿Cuántos kilómetros se pueden recorrer solo con la reserva de gasolina?

Si bien todo depende del auto, pues recordemos que los modelos tienen capacidades de tanque diferentes, sí hay un promedio cuando se trata de reserva de combustible.

De acuerdo con la compañía Mobil, de manera general, un vehículo puede recorrer alrededor de 50 kilómetros con la reserva. Pero antes de que descanses y sigas acelerando, toma en cuenta que el gasto exacto es muy difícil de calcular con exactitud.

Y es que el tiempo de duración de la reserva no solo depende de la capacidad del tanque sino del sistema de medición, el momento en que se activa la alerta e, incluso del estilo de conducción del piloto y el tipo de camino.

Por otra parte, se cree que, más que calcular los kilómetros, hay que analizar la capacidad del tanque. Este dato lo encuentras en el manual del propietario y con base en él debes saber que la reserva corresponde al 15%, lo que significa que los modelos más grandes, como las camionetas podrán recorrer más.

Pero incluso con ello hay que tomar en cuenta otro factor, el rendimiento del motor que es decisivo en términos de consumo.

Leer también: Reemplacamiento Edomex 2023, cuáles son los requisitos

¿Por qué no debes conducir con la reserva de gasolina?

Conducir con la reserva de gasolina no es una buena idea no solo porque, como ya viste, no es fácil saber cuánto tiempo durará, sino porque dañarás tu vehículo.

Si utilizas la reserva y vacías el tanque es probable que ocasiones fallas en piezas como el medidor de combustible, el flotador, la bomba y hasta el motor.

La razón es que cuando se activa la reserva y conduces con muy poco combustible, la bomba de gasolina se calienta y genera daños. Además, en motores más nuevos con inyección directa de combustible, el tanque vacío puede causar fallas graves en el sistema de combustible de alta presión, explica Mobil.

Por su parte la aseguradora Mapfre explica que la bomba de combustible se llena aire que se introduce en el sistema y provoca burbujas que pueden ser muy peligrosas y originar averías.

Asimismo, los inyectores presentan más impurezas y suciedad pues los residuos acumulados al fondo del tanque suben. Eso significa además que los filtros tendrán un menor tiempo de vida.

Para evitar daños la primera recomendación es, obviamente, cargar gasolina, pero si no te es posible entonces lo mejor es guardar la calma e intentar mantener una velocidad constante, evitar acelerones y frenados bruscos, que te harán gastar el combustible que no tienes.

Leer también: ¿Cuáles son las camionetas más baratas de 2023?

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters