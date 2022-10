Comprar un auto nuevo, sin duda alguna, es un gran logro que provoca emoción. Sin embargo, no hay que olvidar que también implica una serie de trámites para poder circular con él libremente, desde la licencia de conducir hasta la tarjeta de circulación y el emplacado. Pero también hay que considerar la verificación vehicular que otorga al vehículo un holograma según su evaluación. Pero, en caso de que el auto sea nuevo ¿cuándo se debe de hacer ese proceso? A continuación te lo explicamos.

Recordemos que la verificación vehicular es un programa a cargo de la Secretaría del Medio Ambiente a través del cual, cada 6 meses, los vehículos matriculados en la Ciudad de México, y otras entidades federativas, como el Estado de México, Hidalgo o Morelos, pasan por un proceso de evaluación de emisiones contaminante y revisión de componentes de control ambiental de tal manera que obtienen una calcomanía con un número de holograma que establece sus días para circular.



Pero cuando un auto es nuevo, es lógico pensar que no generará una gran cantidad de emisiones, por lo que podría creerse que no es necesario llevarlo a verificar. No obstante, el programa señala lo contrario, y un auto, incluso recién salido de la agencia, debe pasar por la verificación vehicular.

Cuándo se debe verificar un auto nuevo con placas de la Ciudad de México

El plazo que se le otorga a los dueños de un auto nuevo para llevar a verificar su vehículo depende de la entidad federativa. Por ejemplo, en el caso de estar matriculados en la Ciudad de México, este trámite se deberá cumplir en un lapso de 180 días a partir de la fecha en que fue emitida la tarjeta de circulación.



El costo en 2022 por la verificación es de 628 pesos y los autos nuevos podrán obtener el holograma doble cero, en cuyo caso la unidad estará exenta de la obligación de revisar sus emisiones hasta por los tres semestres siguientes, conforme a los requisitos establecidos en el Programa de Verificación Vehicular vigente.



Imagen: Archivo El Universal

Cuándo se debe verificar un auto nuevo con placas del Estado de México

Los autos con placas emitidas por el Estado de México tendrán como tiempo límite un lapso de 30 días a partir de la fecha de emisión de la factura del vehículo nuevo.

Para realizar la verificación se deberá presentar la factura, así como la tarjeta de circulación, y se pagará el costo de 898 pesos para obtener, al igual que en la CDMX, el holograma doble cero “00”.



Cabe resaltar que caso de que se venza el periodo establecido, ya sea los 180 días en la CDMX o los 30 días en el Edomex, se deberá pagar una multa ante la Secretaría del Medio Ambiente de 1,792 pesos, para obtener otros 30 días.

Calendario de verificación vehicular 2022

Una vez que los autos nuevos fueron llevados a su primera verificación vehicular, están obligados a seguir el calendario establecido por las autoridades, por lo que en semestres posteriores deberán continuar realizando este trámite de acuerdo al color del engomado de circulación o al último dígito numérico de las placas de circulación del vehículo.

El calendario de verificación para la CDMX y el Edomex en este segundo semestre de 2022 es el siguiente:



Imagen: sedema.cdmx.gob.mx

