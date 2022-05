Cuáles son los 2 tipos de licencia para conducir moto

Las motos se han vuelto uno de los transportes más comunes para los ciudadanos de la CDMX, debido a que son vehículos compactos, con los cuales te puede mover con mayor facilidad alrededor de las calles y avenidas de la capital. Sin embargo, es importante que como conductor responsable cuentes con la licencia para conducir.

Desde el 31 de julio del año pasado, la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) dio a conocer cuáles son los requisitos y el trámite a realizar para que los conductores de moto puedan obtener una licencia de tipo A1 o A2. Si aún no cuentas con ella, aquí te explicamos en qué consiste cada una y cómo obtenerlas.



Esta es la diferencia entre los dos tipos de licencia A1 y A2 para motociclistas

Existen dos tipos de licencias que la SEMOVI puede otorgar a los conductores de motocicletas en la CDMX, que son tipo A1 o A2, esto depende de cuál decida tramitar el interesado y las diferencias entre cada una son las siguientes:

Licencia Tipo A1: Es para los conductores que planean manejar únicamente moto.

Licencia Tipo A2: Para las personas interesadas en conducir motocicleta y automóvil.



Necesitas realizar una prueba para obtener los dos tipos de licencia de moto

Para obtener cualquiera de los dos tipos de licencia, ya sea A1 o A2, debes cumplir una certificación avalada por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), la cual te acredita como conductor de motocicleta para su uso en la vialidad. La prueba consiste en hacer una revisión físico-mecánica del estado de la moto, el casco y el equipo de protección, además de una prueba de pericia y de conocimientos.

Para ello, la SEMOVI te recomienda tomar un curso teórico en línea para reforzar los conocimientos del uso y manejo del vehículo. Recuerda que debes tener una cuenta LlaveCDMX para agendar una cita, realizar la prueba y acreditar tu certificación en alguno de los 7 centros evaluadores de la ciudad. El costo por el trámite es de 460 pesos.

Leer también: Qué se necesitan para el cambio de placas en la CDMX

¿Necesitas conducir una motocicleta y tu licencia Tipo A venció? Ahora deberás tramitar la licencia Tipo A1, de uso exclusivo para, o la Tipo A2, paray Conoce todos los detalles relacionados a estas modalidades de licencia en: https://t.co/qSeA8b9MeY pic.twitter.com/jWPQNqDH8M — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) January 7, 2022



Costo de los dos tipos de licencia de moto A1 o A2

Los centros certificadores notificarán a la SEMOVI cuando la persona se encuentre certificada a través de la CURP; posteriormente la Secretaría de Administración y Finanzas habilitará la línea de captura. Por lo que una vez que aprobaste tu certificación, debes descargar un formato de pago para tramitar tu licencia ya sea tipo A1 o A2, ingresando al Formato Múltiple de Pago de la Secretaría de Finanzas.

Posteriormente, realiza tu pago en alguno de los centros de servicio de la misma secretaría o en algunas sucursales auxiliares. Ten en cuenta que si haces el pago en algunos de estos establecimientos, el reflejo de tu pago se verá 72 horas después. No olvides conservar el comprobante de pago. El costo para tramitar la licencia de tipo A1 es de 473 pesos y para la licencia A2 es de 945 pesos.



Otros requisitos para tramitar los 2 tipos de licencia para moto

El siguiente paso es agendar una cita en alguno de los Módulos de Control Vehicular de tu preferencia y tener a la mano los siguientes documentos:

- Identificación oficial: INE, CURP, Pasaporte, Cédula Profesional, Cartilla Militar

- Comprobante de domicilio de la Ciudad de México o del Estado de México.

- Línea de Captura Pagada (Comprobante de Pago)

- Constancia de evaluación acreditada

Cumpliendo con estos requisitos y siguiendo el procedimiento de los módulos podrás obtener tu licencia en ese momento sin ningún inconveniente.



Foto: Archivo El Universal



Vigencia y recomendaciones que debes tener en cuenta para la licencia de moto

- La vigencia de tu licencia de moto ya sea de tipo A1 o A2, es de 3 años cada una.

- Si tiene licencia permanente, no es necesario que trámites otra, ya que esta es válida para conducir motocicleta y automóvil.

- Si eres de otro Estado pero vives en CDMX, conduces moto y cuentas con tu licencia tipo A, debes esperar a que ésta ya no tenga vigencia y tramitar la de tipo A1 o A2.

- Existen varios Estados donde la licencia permite conducir motocicletas, si vienes a la CDMX, tráela contigo. Pero en caso de que tu licencia tipo A no cuente con ese permiso, deberás tramitar la licencia tipo A1 o A2.

Ahora que ya conoces todos los detalles sobre los tipos de licencia de moto que existen en CDMX, los costos y cómo es el trámite, asegúrate de tenerla para que puedas seguir rodando por las avenidas y calles sin complicaciones.

Si tienes dudas puedes escribir al correo: [email protected]

Leer también: Decomisan colección de autos a traficante de drogas; todos serán subastados