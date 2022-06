Cuál es la temperatura ideal para el aire acondicionado en el auto

Al manejar, uno de los elementos que tal vez no valoramos mucho es el aire acondicionado. La mayoría de las personas lo ve como un lujo innecesario. Quizá porque pocos saben que su uso va más allá de sentirse “fresco” y, de hecho, en días donde la temperatura rebasa los 30 grados centígrados, utilizarlo se convierte en una necesidad por temas de seguridad.



Con la temporada veraniega a la vuelta de la esquina, debemos cuidarnos de los daños que el sol pueda causar, incluyendo afectaciones mientras manejamos un automóvil: Y es que un auto expuesto al sol podría llegar a los 60 grados tan solo en la cabina, lo que ocasionaría choques de calor, disminución de los reflejos y accidentes fatales. Es por ello que el aire acondicionado es una función fundamental pero ¿cuál es la mejor temperatura para manejar de manera segura? A continuación te lo contamos.





Foto: Pixabay

Usa de manera correcta el aire acondicionado

Una de las claves para tener un buen viaje tanto en la carretera como en la ciudad es sentirse cómodo al manejar, y tener una buena temperatura es de las primeras cosas que debemos asegurar en el vehículo. Aquí viene lo interesante:

El club de automovilismo con servicios de aseguradora, Real Automóvil Club de España (RACE), aconseja tener el aire acondicionado entre los 21 y 23 grados centígrados mientras se maneja, en especial si el clima es caluroso.

Por otro lado, la Dirección General de Tráfico española (DGT) menciona que el nivel ideal oscila entre los 22 y 24 grados.



Los números anteriores no son dichos al azar. De 21 a 24 grados se percibe una temperatura fresca que permite manejar con tranquilidad. Pero no solo eso. Los especialistas en autos aseguran que este rango de temperatura también ayuda a tener un menor consumo de gasolina. En ese sentido se aconseja además manejar con las ventanillas arriba, no solo para que no escape el aire fresco sino porque, si están abiertas, la aerodinámica del coche empeora, lo que hace que se gaste más combustible.



Otra recomendación de la RACE, si hace calor y necesitas manejar, es no encender el aire acondicionado de inmediato. Se debe ventilar el vehículo antes de ponerlo en marcha, para ello abre todas sus puertas y ventanas, para que circule el aire. Una vez ventilado, podrás encender el auto y nivelar la temperatura con el aire acondicionado.



Foto: Pixabay



Leer también: Cuál es y cuánto cuesta el auto más barato en México.

¿Cómo funciona el aire acondicionado?

La compañía de autos Mazda define al aire acondicionado como un “sistema que se encarga de regular la temperatura interna del vehículo, controlar la humedad y filtrar los agentes contaminantes de manera efectiva”. Este sistema funciona de manera cíclica, es decir, una vez que el aire frío y limpio llega a nosotros, vuelve a ser aspirado, enfriado y purificado.



El aire acondicionado funciona a través de 5 procesos mediante 5 herramientas dentro de él. El sitio web de Henkel resume muy bien su funcionamiento:



1. Compresión. El compresor se encarga de aspirar y comprimir el gas refrigerante proveniente del evaporador. Es decir, el compresor comprime el refrigerante en estado gaseoso para que se elimine el calor.

2. Condensación. Cuando el gas ya está comprimido, pasa al condensador para convertirse en líquido frío.

3. Filtro deshidratante. Mientras el gas se condensa, este filtro se encarga de absorber la humedad y retener las impurezas y partículas generadas dentro del aire acondicionado, para que este no falle nunca. Así se garantiza la efectividad del sistema y quedan protegidos todos los componentes ante posibles daños.



Foto: Pixabay

4. Válvula de expansión. Es la encargada de que la presión y la temperatura del líquido condensado desciendan, para que después pasen al evaporador.

5. Evaporación. Aquí, el líquido condensado se convierte nuevamente en gas, pero en uno mucho más frío: Es este gas frío el que llega nosotros desde el habitáculo o cabina. Cuando el gas llega a la cabina, regresa al compresor y se inicia de nuevo el ciclo.



Las condiciones de climatización son importantes para evitar accidentes, por lo que Hella, un proveedor alemán de piezas automovilísticas, recomienda que el aire acondicionado se revise anualmente.



Leer también: Cuánto cuesta la verificación en junio 2022 y a qué autos les toca.



Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters.