Cuál es la multa por no verificar tu auto en el Edomex en 2023

Para poder circular en el área metropolitana no solo es necesario contar con placas y licencia de conducir, si tu auto es a gasolina, también es necesario llevarlo a verificar dos veces al año. De no hacerlo, no solo podrás ser detenido por la policía de tránsito, sino que tendrás que pagar una multa, te decimos de cuánto es en 2023.



Aunque el fin es el mismo, reducir la emisión de gases contaminantes en la zona metropolitana, hay algunas diferencias entre la verificación que se realiza en el Estado de México y en la Ciudad de México, por ejemplo, los costos son distintos.



Para que no tengas que pagar de más, te dejamos el calendario de verificación 2023 para el Edomex, así como los costos vigentes.

¿Cuánto cuesta la verificación en el Edomex en 2023?

En el Estado de México el precio de la verificación varía de acuerdo al holograma que pretendes obtener. Los costos en 2023 son los siguientes:



Calcomanía 1 y 2, pasó de 385 pesos en 2022 a 414 pesos en 2023.

Calcomanía cero 0, aumentó de 481 pesos a 518.

Doble cero 00, tuvo un incremento al pasar de 962 a 1,037 pesos.



Imagen: Archivo El Universal



Es importante mencionar que si solicitas el holograma 0 y tu auto no pasa la prueba para obtener ese engomado, no se te reembolsará el pago de la constancia solicitada. No obstante, tendrás un segundo intento, de no lograrlo una vez más, ya tendrás que pagar una tercera verificación.



Recuerda que para poder verificar es necesario solicitar una cita en el portal del gobierno del Estado de México, donde deberás ingresar los datos del vehículo, como modelo y placas, así como seleccionar una fecha y horario.



Los centros de verificación están abiertos de lunes a viernes de 8:00 a 19:00 horas, y los sábados de 8:00 a 15:00 horas.



Antes de acudir a tu cita deberás corroborar tener al corriente el pago anual del Impuesto sobre Tenencia y Refrendo. Y, el día de la verificación, lleva contigo una identificación oficial; el comprobante de la última verificación o pago de multa por verificación extemporánea; tarjeta de circulación y la copia de la factura, si tu auto es nuevo.



Imagen: Archivo El Universal



Leer también: 8 cosas que debes revisar al comprar un coche usado

¿Cuándo me toca verificar si tengo placas del Estado de México?

Para que no se te pase la fecha, a continuación te dejamos el calendario de verificación correspondiente al primer semestre en el Estado de México en 2023:



Autos con engomado amarillo, o terminación de placas 5 o 6, pueden realizar el proceso en los meses de enero y febrero, por lo que son los últimos días para realizar el trámite a tiempo si es que tu vehículo tiene esa calcomanía.



Autos con engomado Rosa, o terminación de placas 7 y 8, deben verificar en febrero y marzo.



Calcomanía roja, o terminación de placas 3 o 4, deben verificar en los meses de marzo y abril.



Vehículos con engomado verde, o terminación de placas 1 o 2, les corresponde en los meses de abril y mayo.



Autos con calcomanía azul, o terminación de placas 9 o 0, deben presentarse a verificar en mayo y junio.



Considera que, de no presentar a tiempo este trámite deberás pagar una multa por verificación extemporánea de 2 mil 075 pesos.



Leer también: ¿Cuáles son las camionetas más baratas de 2023?



Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters