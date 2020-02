Lee también: Podrás mantener seguras las llantas de tu auto utilizando tu voz

Por su parte, el combustible Premium contiene 91 octanos, aunque a nivel internacional esta cifra varía entre los 92 y 94. Los aditivos que contiene favorecen el desempeño de autos con motores de alta compresión (mayor a 10:1), robustos, turbocargados o con supercargadores, como vehículos deportivos o de lujo.

Aunque también es un producto derivado del petróleo, el diésel tiene otras características. No cuenta con bujías, así que su funcionamiento consiste en la compresión del combustible hasta generar el calor suficiente para encender el coche. Este hidrocarburo se mide con el índice de cetano.

Sobre el precio de cada tipo de gasolina, la FTC indica que los componentes agregados para elevar el octanaje, como el etanol y el éter metíl tert-butílico, son los causantes del aumento en el costo final que, en teoría, debería ser compensado por una combustión más efectiva, la reducción tanto de emisiones contaminantes como del consumo de gasolina y, por tanto, disminuye el gasto en tu cartera.

No obstante, es importante considerar que cada motor funciona con un octanaje determinado por el fabricante. Si no se tiene en cuenta este dato, la combustión no ocurrirá de manera óptima, lo que provocará desgaste, golpeteos y cascabeleos en el mecanismo motriz. Por ello, una mayor cantidad de octanos no necesariamente se traducirá en un mejor rendimiento y funcionalidad.

El nivel de octanaje ideal se encuentra disponible en el manual de usuario de cada automóvil. En cualquiera de los casos, es importante acudir a los servicios mecánicos de manera periódica para dar mantenimiento al vehículo y recibir asesoría.

