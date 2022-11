Cosas que no debes guardar en tu auto porque es peligroso

Cuando se nos presenta la oportunidad de tener un automóvil propio para transportarnos es común que, además de movernos de un lado a otro, lo usemos para guardar cosas y nos acostumbremos a dejarlas ahí. Sin embargo, hay que aclarar que no todas pueden permanecer en el interior, pues resulta una práctica peligrosa.

¿Qué puede pasar? Hay diversos factores por los cuales no debes dejar estos objetos dentro del carro, no solo porque pueden dañar la tapicería, sino porque pueden ser un riesgo para la salud del conductor y de sus pasajeros. En Autopistas te contaremos por qué no debes dejar estos artículos dentro del auto.

¿Por qué no debes dejar esto dentro del auto?

De acuerdo con una investigación realizada por la Universidad Estatal de San Francisco, un automóvil que se estaciona bajo la luz directa del sol puede alcanzar una temperatura de hasta 48 grados celsius en tan solo una hora, esto si la temperatura exterior es de 22 grados.

Con base en esa información, te daremos a continuación una lista de los objetos que no debes dejar al interior de tu vehículo:



Foto: Unsplash

Mascotas y personas. Sabemos que no son objetos, sino seres vivos, pero empezamos la lista con lo más importante y es que debido a las temperaturas que puede alcanzar el auto, los niveles de oxígeno podrían verse alterados y esto afectaría a todo ser vivo que se encuentre al interior sin una buena ventilación.

Así que, aunque te bajes rápido a comprar algún artículo a la tienda, a pagar un servicio, o a saludar a alguien, te recomendamos bajar los cristales para permitir una buena circulación del aire y de esta manera salvaguardar la seguridad de tus pasajeros.

Comida y bebidas. Las altas temperaturas al interior de un automóvil permiten que las bacterias afecten a los alimentos, y si es un producto que necesita refrigeración, el calor afectará su estado. Por ejemplo, de acuerdo con el sitio web de Nestlé Cocina, el chocolate se derrite a una temperatura de 48 grados Celsius, aunque hay algunos tipos de chocolate que se funden a los 33 grados lo que, además, dañará tus vestiduras.

Las bebidas como el alcohol tampoco pueden quedarse en el interior de un auto, esto debido a que cuando se exponen a altas temperaturas sus componentes reaccionan y alteran el sabor. Por ejemplo, la cerveza adquiere un sabor amargo debido a sus partículas de sulfuro y los vinos tintos pueden volverse ácidos.

De igual manera las botellas de plástico pueden filtrar varias sustancias potencialmente peligrosas, incluido el bisfenol, que con el tiempo puede acarrear alteraciones hormonales y aumentar el riesgo de ciertos trastornos endocrinos.

Artículos electrónicos. Si eres de las personas que se toma el tiempo de leer los manuales de los dispositivos electrónicos como tabletas, computadoras y teléfonos celulares, lo más seguro es que te hayas encontrado con un apartado en el que se establece como recomendación no exponer el aparato a altas temperaturas.



Imagen: Unsplash

Si estos artículos son sometidos a la luz directa del sol, o son expuestos a altas temperaturas por un largo periodo de tiempo, podrían sufrir daños y, en el peor de los casos, provocar un incendio. Además, si los dejas a la vista de cualquiera, seguramente llamarán la atención de los ladrones, por lo que podrías ser víctima de un robo.

Objetos inflamables. Las latas presurizadas deben conservarse a bajas temperatura, ya que de lo contrario pueden ser peligrosas, ya que calentarlas puede ocasionar una explosión. Presta mucha atención para que no se te olvide la lata de tu desodorante, el fijador para el cabello e incluso la de pintura.

Este apartado también incluye a los encendedores debido a que en su interior están llenos de material inflamable que debido a las altas temperaturas puede expandirse y suponer un riesgo de ocasionar un incendio dentro del auto.

