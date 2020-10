Consejos para viajar de manera segura en taxi o transporte privado

No es un secreto que la inseguridad en México ha tocado niveles muy altos y las mujeres son uno de los grupos más vulnerables ante esta situación. Tan solo de 2018 a 2019, aumentó un 24% el secuestro de mujeres, siendo Veracruz el lugar con mayor reportes de acuerdo al estudio realizado por Alto Al Secuestro, organización que busca acabar con este problema.

Según cifras oficiales de la SSC, en promedio sucede un delito al día a bordo de taxis en la CDMX, principalmente secuestro exprés y violaciones; la mayoría son reportados fuera de lugares de trabajo o saliendo de bares y centros nocturnos.

Las aplicaciones de transporte privado no se salvan del tema y, de acuerdo con Uber, se reportaron 464 violaciones y 5,981 abusos sexuales entre 2017 y 2018 en todo el mundo.

Es por eso que hemos juntado una serie de consejos que podrían ayudarte para viajar de manera segura, ya sea en un taxi o vehículo de aplicación de transporte privado. El orden no implica su nivel de importancia o complejidad, ya que en estas situaciones hay que actuar rápidamente si se detecta alguna anomalía.

Busca tu taxi en aplicaciones o sitios establecidos

En el caso de los taxis, trata de tomarlo en una base ya que se tiene un registro de los conductores y los vehículos que manejan. En este lugar, pide al que asigna las unidades que te proporcione el nombre del conductor y toma nota de las placas del coche al que estás por subirte.

En caso de las aplicaciones esto es más sencillo, pues al momento de pedir un viaje te despliegan los datos del conductor, así como las placas del coche, modelo y reseñas generales sobre viajes anteriores.

En ambos casos, guarda los datos y compártelos con personas cercanas a ti. Es mejor que no se utilicen a que sean necesarios y no se tengan a la mano.

Revisa que no tenga el seguro para niños activado

La mayoría de los autos actuales cuentan con un seguro "escondido" que bloquea las puertas traseras para que los niños no puedan abrirlas mientras se circula por las calles. Lamentablemente, este elemento ha sido mal utilizado por agresores pues, aunque se quite el seguro de la puerta de forma manual, esta no se abrirá hasta que alguien la opere desde afuera.

Por más prisa que lleves, date un instante para revisar que el seguro de niños no esté activado antes de subirte a la unidad. Al abrir la puerta checa en el marco a la altura de la manija un logotipo con un candado, y comprueba que se encuentre desbloqueado.

Te repetimos que es imposible desactivar esto desde adentro del coche, por lo tanto, no te subas a la unidad si notas que está activado el seguro para niños y pide otro transporte.

Abre las ventanas antes de cerrar la puerta

En caso de que sean ventanas manuales no deberías de tener problemas, pero aquellas que son eléctricas pueden ser bloqueadas desde el asiento del conductor, por lo que no se podrán abrir con los botones en los asientos traseros.

Antes de cerrar la puerta, comprueba que se puedan abrir las ventanas dando un rápido toque al botón. En caso de que no bajen los cristales desde tu lugar, evita tomar ese viaje y espera a que puedas abordar una unidad más segura.

Corrobora la información antes de empezar tu viaje

Por reglamento, todos los taxis deberán de tener un tarjetón con los datos del chofer colocado de manera visible en el coche. Este se encuentra pegado en la ventana de la puerta trasera derecha para que el usuario pueda leer la información del conductor antes de subirse.

Estos tarjetones cuentan con el nombre y fotografía del conductor, por lo que te será fácil comparar si la persona que está conduciendo el coche es la misma. Si notas alguna anomalía, es recomendable dejar pasar ese taxi y tomar otra unidad sin importar las justificaciones que te den.

En el caso de las aplicaciones de transporte privado, antes de subirte pregúntale al conductor su nombre, que debería de coincidir con el que te fue mostrado en tu celular. De igual manera, corrobora que el modelo y placas del auto sean las mismas que te fueron informadas previo a tu viaje.

Comparte tu ubicación en tiempo real

Si sabes que estarás fuera de casa por un buen tiempo, administra la batería de tu celular para que te quede un porcentaje que te permita enviar tu ubicación en tiempo real a personas de confianza.

Esto informará de la ruta que estás tomando y, en el peor de los casos, la última posición en la que tu celular envió la ubicación, lo que podría facilitar una rápida movilización de las autoridades.

¿Cómo compartir mi ubicación en tiempo real?

Dispositivos Apple:

-Abre WhatsApp

-Entra a la conversación de tu persona de confianza

-Presiona el símbolo de “más” a la izquierda del recuadro de texto

-Selección “ubicación”

-Selecciona “ubicación en tiempo real”

-Decide el tiempo que compartirás tu ubicación

Dispositivos Android

-Abre WhatsApp

-Entra a la conversación de tu persona de confianza

-Presiona el símbolo de clip a la derecha del recuadro de texto

-Selecciona “ubicación”

-Selecciona “ubicación en tiempo real”

-Decide el tiempo que compartirás tu ubicación

Pide que tome rutas conocidas y vialidades principales

Si el trayecto que estás por realizar es cotidiano, es muy posible que el camino a tomar ya sea algo conocido para ti, así que si notas que el chofer quiere cambiar de ruta bajo cualquier pretexto, pídele que se mantenga en el camino que le indicaste.

En caso de que se niegue, baja de la unidad lo más pronto posible y espera en un lugar concurrido a que puedas seguir tu camino.

Recomendaciones generales

-En medida de lo posible, mantén la comunicación con una persona vía telefónica para que el chofer sepa que alguien más está enterado de tu viaje.

-Nunca reveles datos personales al conductor.

-Evita que el destino del viaje sea directamente tu domicilio o lugar de trabajo y, de preferencia, bájate una o dos calles antes para que nadie sepa los lugares que frecuentas.

-Ten a la mano los números de emergencia 911 o 088 en tu celular

-No viajes en el asiento delantero. Lo recomendable es sentarte en el lado opuesto al conductor, ya que así le será más difícil alcanzarte y te dará segundos valiosos en caso de necesitar escapar.

-Evita tomar taxis con placas “en trámite” o aquellas que no empiecen con las letras A, B, E o M, sigan de cuatro números y una letra cualquiera.