Conoce la empresa de autos estadounidense creada por un ex esclavo

Su nombre fue Charles R. Patterson, conocido como el creador de una de las primeras compañías automotrices en Estados Unidos de propiedad afroamericana. Charles construyó toda una empresa para la fabricación de carruajes y producción de automóviles de lujo, así como carrocerías para vehículos de servicio. Sin embargo, su relevante historia también radica en su pasado como esclavo.



Su compañía llevaba por nombre CR Patterson and Sons Company y estaba ubicada en Greenfield, Ohio. Fundada en 1893 y cerrada en 1939, la empresa automotriz fue liderada por 3 generaciones de los Patterson, comenzando por Charles, seguido de su hijo Frederick y terminando con los nietos.



“Esta empresa pasó por 3 generaciones de la familia Patterson. A lo largo de su historia, la compañía pasó de construir carruajes, automóviles, camiones y luego autobuses, todo para mantenerse al día con las demandas y la tecnología rápidamente cambiantes de la industria del transporte”, es una de las descripciones que se pueden leer en el libro “The C. R. Patterson and Sons Company: pioneros negros en la industria de la construcción de vehículos, 1865-1939”.

Leer también: Razones por las que se jalonea un auto al acelerar

La historia de la compañía de autos creada por un antiguo esclavo

Revistas especializadas en historia documentan la vida de Charles R. Patterson como el primer fabricante de autos afroamericano en Estados Unidos.

Nacido como esclavo en una plantación de Virginia, en 1833, Charles R. Pattinson, hijo de Charles y Nancy Patterson desarrolló sus habilidades como herrero, y buscó su libertad partiendo del lugar que lo vio nacer.



“Cruzó las montañas Allegheny, caminó por Virginia Occidental y atravesó el río Ohio para llegar a Greenfield, OH, una estación del Ferrocarril Subterráneo. Allí, Patterson trabajó para Dines and Simpson Carriage and Coach Makers Company. Más tarde, en sociedad con JP Lowe, formó una empresa que se hizo conocida por sus carruajes tirados por caballos elaborados por expertos; pronto compró a su socio y formó la exitosa CR Patterson and Sons Carriage Company”, detalla la African American Registry, una organización de base de datos en línea sobre el patrimonio afroamericano en el mundo.



Posterior a su fallecimiento, en 1910, Charles Patterson heredó la empresa a su hijo Frederick, quien comenzó con la fabricación ya no solo de carruajes sino de automóviles, patentando el Patterson-Greenfield el auto que lo llevó a convertirse en el primer y único productor afroamericano de autos.



Imagen: Sociedad Histórica de Greenfield



Sin embargo, la producción de este Patterson-Greenfield era costosa y la empresa no logró alcanzar la producción total que se esperaba. Además, competía directamente con la empresa natal de Detroit, a cargo de Henry Ford; por ello, la empresa CR Patterson and Sons Company tomó la decisión de cambiar su rumbo y comenzó a producir carrocerías para autobuses, coches fúnebres, furgonetas de mudanzas, camiones de reparto y demás transporte.



“Esta empresa lideró muchos esfuerzos pioneros en el suministro de vehículos para el transporte escolar motorizado y tirado por caballos y fue líder en la industria en el diseño de buggy de invierno. Por ello, los Patterson intentaron encontrar su nicho dentro de la industria del transporte donde pudieran seguir siendo competitivos y lograr un éxito continuo”, revela una parte del libro sobre los Patterson.

La empresa de autos estadounidense de propiedad afroamericana

Fue en 1932 cuando Frederick Patterson murió, a los 61 años de edad, por lo que la empresa quedó a cargo de los nietos de Charles. No obstante, las dificultades de mantenerla en marcha fueron aumentando hasta que en 1939 Postell Patterson, uno de los nietos declaró que la empresa de Detroit llegó a ser demasiado para ellos y simplemente no podían competir.



“CR Patterson and Sons no pudo competir con Henry Ford en su camino a convertirse en uno de los mayores fabricantes de automóviles del mundo. En 1939, la empresa cerró sus grandes puertas de madera” corrobora la African American Registry.

Leer también: ¿Cuáles son los autos usados que menos se devalúan?

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters