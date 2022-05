Conoce el vacuvocho que recorre México para combatir al Covid-19

Todos sabemos que la llegada de la Covid-19 puso en alerta al mundo entero, lo que llevó a la fabricación de diversas vacunas en tiempo récord. De acuerdo con información oficial, hasta el momento se han aplicado más de 200 millones de dosis en México. Aunque, como no toda la población se ha aplicado el biológico o aún no cuenta con su esquema completo, las autoridades del IMSS inventaron el vacuvocho que recorrió Guadalajara.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) implementó el “Vacuvochito”, con el cual se buscaba llegar a más sectores que aún no se encontraban vacunados, pero trataron de hacerlo de una forma muy creativa.

El vacuvocho es un auto, modelo Volkswagen sedán clásico que estuvo recorriendo la ciudad de Guadalajara durante el mes de abril con personal del sector salud a bordo, con la intención de funcionar como una unidad móvil de vacunación que llegara a los rincones más alejados de la entidad.

Este vocho puso a disposición de la población el biológico AstraZeneca para mayores de 18 años que no habían recibido ninguna protección, así como para aquellos que esperaban completar su esquema de vacunación u obtener la tercera dosis. Por esa razón únicamente solicitaban CURP y última fecha de aplicación, en caso de contar con alguna vacuna.



Foto: IMSS

La población ya no tenía excusas para no vacunarse, pues esta iniciativa llevaba las vacunas hasta la puerta de su hogar. Es por ello que durante el mes de abril fue todo un éxito, tanto que se pretende extender el recorrido de este vocho, pero debes mantenerte al pendiente de los comunicados, pues de acuerdo con el IMSS de Jalisco, esa información será brindada por el instituto, ya que se cumplió la meta planteada en el periodo y no sé sabe con certeza si el vacuvocho volverá a las calles.

El Instituto Mexicano del Seguro Social recordó que las vacunas salvan vidas. Además, destacó que diversificó sus acciones en zonas rurales, teatros, canchas, escuelas, universidades, kioscos, hoteles, aeropuertos y plazas comerciales, gracias a lo cual cumplió el operativo nacional de abril que consistió en aplicar más de 2.25 millones de vacunas a las personas que necesitaban primeras dosis, completar su esquema o el refuerzo.

Leer también: ¿Llantas con o sin cámara?

¿Cómo reconocer al vacuvocho?

Como ya te comentamos anteriormente se trata de un Volkswagen sedán, en color blanco y en los laterales con gráficos en tonos verdes que lo identificaban como el “Vacuvochito IMSS”. Pero, lo más creativo fue la parte superior del vehículo, pues llevaba una jeringa gigante. Y, no solo eso, para reconocerlo más fácilmente a la distancia, contaba con una bocina que anunciaba la prestación de los servicios de vacunación.



Foto: Twitter @imssjalcontigo

La historia del vocho en México

Volkswagen inició la construcción de una de sus plantas más importantes en México, en el estado de Puebla, en 1964. Y, fue en octubre de 1967 que se fabricó el primer vocho mexicano, siendo uno de los modelos más amados en territorio nacional por su accesibilidad y capacidad para recorrer cualquier terreno, además de que no existía otro automóvil que se le pareciera. Hoy es todo un clásico que sigue dando de qué hablar.

Leer también: De cuánto es la multa por rebasar los límites de velocidad en carretera

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters