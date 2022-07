Conductor evita multa de 2 mil pesos gracias a Google Maps

Ser acreedor a una multa es una de las experiencias más frustrantes como conductor. Y si a eso se le suma que ni siquiera cometiste la infracción de la que te están acusando, el panorama es aún peor. Por suerte en la era digital existen herramientas que pueden jugar a nuestro favor como Google Maps que salvó a un hombre del Reino Unidos de pagar más de 2 mil pesos.

Si bien no siempre es la mejor idea tener activada la localización en nuestro celular pues diversos especialistas de seguridad digital han advertido de los riesgos de que un dispositivo sepa en dónde estamos todo el tiempo, existen casos en que esta función puede ayudarnos.

Conoce la historia del conductor que usó Google Maps para salvarse de una multa y aprende cómo funciona esta herramienta en caso de que necesites utilizarla también.

Google Maps lo salva de pagar una multa de estacionamiento

De acuerdo con el medio británico Daily Mirror, Jamie Chalmers, de 21 años, logró librarse de una multa que le pusieron de manera injusta gracias a Google Maps.



El conductor recibió una multa de 100 libras, el equivalente a unos 2 mil 465 pesos, debido a que había estacionado su auto por 3 horas en un espacio en donde no estaba permitido.

El problema es que Jamie no reconocía esa infracción pues no solo no recordaba haber estacionado en ese lugar sino que, estaba seguro, ese día ni siquiera había utilizado su auto.

Dejar de pagar la multa no era una opción y sabía que para poder realizar una reclamación lo mejor era entregar pruebas que demostraran que su vehículo no había permanecido estacionado. Entonces se le ocurrió recurrir a Google Maps.

En la herramienta de mapas descargó su historial de localización y confirmó que no había estado en el lugar que la multa señalaba. Después envió esta información a la compañía Premier Park Ltd, empresa británica encargada de gestionar varias áreas de estacionamiento y quien enviaba la infracción.

Después de revisar el archivo la empresa anuló la multa. Por supuesto ahora Chalmers recomienda tener activados los servicios de localización de Google Maps.



¿Cómo activar la localización en Google Maps?

Aunque esperamos que no te impongan una multa de manera injusta, más vale contar con las herramientas para defendernos, y por ello vamos a enseñarte cómo puedes activar la localización en Google Maps para que tengas la información que Jamie Chalmers utilizó.

Como explica el portal de soporte, el Historial de ubicaciones es una función en la Cuenta de Google que guarda los lugares que visitas con tu dispositivo móvil. Esta herramienta está diseñada para acceder a mapas personalizados, ver recomendaciones basadas en los lugares que visitas, ayudar a localizar tu teléfono, encontrar la mejor ruta y, por supuesto, dejar una huella de dónde has estado.

Sin embargo, el Historial de ubicaciones está desactivado y solo se puede usar si le das los permisos necesarios.

Para comenzar a registrar los lugares en donde has estado, en tu celular:

Ve a la sección Historial de ubicaciones de la Cuenta de Google.

Elige si quieres que tu cuenta o dispositivos informen el Historial de ubicaciones a Google.

Busca la opción Tu cuenta y todos los dispositivos, ubicada en la parte superior, y activa o desactiva el Historial de ubicaciones.

Te dará la opción de hacerlo solo en un dispositivo determinado: En "Este dispositivo" o "Dispositivos en esta cuenta".

Con esta función activada las ubicaciones de tu dispositivo se guardarán automáticamente en tu Historial de ubicaciones.

Recuerda que puedes desactivar la función siempre que lo desees y que puedes borrar manualmente el Historial de ubicaciones, para ello ve a Rutas de Google Maps y elimina todo o solo una parte. También puedes configurar el dispositivo para que se borre el historial de forma automática cuando tenga más de 3, 18 o 36 meses.

