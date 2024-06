Un proceso que no podemos tomar a la ligera es comprar un auto, sobre todo si se trata de un vehículo que ya fue utilizado (seminuevo) y que, por cualquier razón, su propietario va a venderlo.

Dicho proceso implica la emisión de un factura de compra o venta, según sea el caso. En Autopistas te contamos qué necesitas para obtener este documento y cuánto puedes deducir ante el SAT.

Este es el proceso para obtener la factura de compra de un auto. Foto: Unsplash

Leer también Cuál es la presión recomendada para las llantas en época de lluvias

Compra de la unidad usada y trámite de autorización para expedición de CFDI

El primer paso para la expedición de la factura de auto es la compra de la unidad, junto con el trámite de autorización para la expedición de Comprobante Fiscal Digital (CFDI). De acuerdo con la AMDA, estos son los pasos a seguir:

El vendedor de la unidad acude a una distribuidora de vehículos automotores.

La persona física debe contar con RFC y no estar realizando actividades empresariales o profesionales.

Para adquirir la unidad, el distribuidor solicitará a la persona física la firma de un contrato de compraventa y que se le expida una factura con requisitos fiscales, conforme las disposiciones del SAT.

y que se le expida una factura con requisitos fiscales, conforme las disposiciones del La persona física acepta emitir la factura a través de un CFDI, con el cual da su aprobación al distribuidor para que la emisión se realice con un proveedor autorizado.

Obtener la factura de compra de un auto. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Asignación de "rol" o permiso para que el vendedor del auto usado pueda facturar

El segundo paso de este proceso consiste en que el vendedor del auto obtenga un permiso para facturar. ¿Cómo se realiza? Estos son los pasos:

El adquirente deberá obtener la clave RFC de la persona física vendedora.

El adquirente tendrá que dejar constancia de aceptación de la operación por parte del vendedor del auto usado, al llenar la solicitud de expedición de CFDI.

usado, al llenar la solicitud de expedición de CFDI. El comprador tendrá que proceder a la asignación del rol de la persona física a través del Sistema SaC del sito web del SAT .

. Finalmente, el comprador deberá adjuntar la imagen digitalizada de la solicitud de expedición de CFDI.

Importante: La solicitud del CFDI podría ser rechazada si no se coloca correctamente el RFC, si no se anexa la imagen digitalizada, si el documento no tiene firma o no está llenado debidamente y si la información presenta inconsistencias.

Obtener la factura de compra de un auto. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Expedición del CFDI

El último paso del trámite es la expedición del CFDI. Para esto, a través del proveedor se debe:

Generar el CFDI.

Emitir el CFDI.

Validar el CFDI y asignar folio fiscal.

Certificar el CFDI para efectos fiscales.

Devolver el CFDI a la distribuidora.

Obtener factura de compra de un auto. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

¿Cuánto se puede deducir por la compra de un auto?

De acuerdo con la plataforma de contabilidad online Konta, el monto máximo deducible para este tipo de casos es de $175,000 pesos. Sin embargo, si se trata de un vehículo híbrido, eléctrico o de hidrógeno se pueden deducir hasta $250,000 pesos.

Recuerda que la compraventa de un auto es un proceso que debe llevarse con calma y con las precauciones necesarias para evitar la pérdida de dinero o problemas con la autoridad fiscal.





Leer también Estos 3 estados emitirán licencias de conducir permanentes en junio

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters