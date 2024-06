Circular sin placas o traerlas vencidas puede hacernos acreedores a multas, conforme lo estipula el Reglamento de Tránsito. Cada determinado tiempo debemos realizar el reemplacamiento, un proceso obligatorio en el Estado de México.

Pero ¿cómo saber la vigencia de las placas? Desde Autopistas te explicamos dónde verificar este dato a través de internet.

Todos los autos deben portar las placas en un lugar visible. Foto: Archivo EL UNIVERSAL.

¿Qué vigencia tienen las placas en el Estado de México?

De acuerdo con el sitio del Gobierno del Estado de México, la vigencia de las placas es de 5 años. Es decir que los automóviles cuya matrícula fue expedida en 2019 deberán hacer el reemplacado este año.

Si desconoces la fecha en que te entregaron tus placas o no la recuerdas, puedes acceder al Portal de Servicios al Contribuyente del Estado de México, donde encontrarás un apartado para corroborar la fecha de expedición. Consulta el dato de la siguiente manera:

Ingresa al sitio https://sfpya.edomexico.gob.mx/controlv/faces/tramiteselectronicos/cv/portalPublico/ConsultaVigenciaPlaca.xhtml?P=2. Introduce el número de placa. Da clic en el botón "Aceptar". Si tu placa se encuentra en regla se mostrará la leyenda “Tu vehículo está al corriente y porta placa vigente. ¡Gracias por cumplir!”. De lo contrario, deberás comenzar el trámite para el reemplacamiento 2024. Para ver más detalles, ve a la ventana "Resultados" donde se muestra la fecha de expedición y cuándo caducan las placas.

Reemplacamiento 2024. Foto: Foto de archivo/EL UNIVERSAL

¿Cómo hacer el cambio de placas en el Estado de México 2024?

Conforme al calendario oficial, el Programa de Reemplacamiento 2024 comienza el próximo 1 de julio y concluye el 31 de diciembre. Esta iniciativa busca “garantizar el bienestar de las familias mexiquenses y proteger su patrimonio”.

No renovar las placas del auto podría hacerte acreedor a sanciones de tránsito y administrativas; retiro de las placas de circulación y remisión del vehículo al depósito más cercano; no poder verificar; y no acceder al subsidio de Tenencia.

Si quieres comenzar el proceso en línea, sigue estos pasos:

Entra a la página https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/CtrlVeh/MicRemplaca/index.jsp. Recuerda que se habilita el próximo 1 de julio. Ve a la ventana “Trámite en línea” y captura la información. Realiza el pago correspondiente ($1,014 para autos, $2,118 para transporte de carga y $755 para motocicleta). Agenda una cita y recoge tus placas. También puedes elegir la entrega de placas a domicilio en el mismo portal.









