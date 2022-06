Cómo saber cuando los frenos del auto están desgastados

Un auto requiere de diversos cuidados básicos para poder funcionar de la manera correcta y llevarnos a nuestro destino con seguridad. Y uno de los componentes más importantes es el sistema de frenos que, con el paso del tiempo, el uso y los hábitos de manejo, presenta desgaste en sus componentes. Por lo que si percibes algunas de las señales que vamos a compartirte, es recomendable que acudas con un mecánico.

Es muy relevante señalar que aplazar la revisión del sistema de frenos no es una opción, pues no solo se trata de uno de los principales mecanismos de seguridad de un auto, sino que te protege a ti y a los conductores que te rodean.

El desgaste en los frenos pareciera una anomalía sin mayor preocupación, pero el sistema incluye las balatas o pastillas, el pedal de freno, servofreno, la bomba o depósito, rotores, pinzas y las tuberías de presión. Por ello, en Autopistas te decimos cuándo hacer una revisión para que tu auto esté en condiciones óptimas.



Foto: Pixabay

El desgaste de los frenos de tu auto produce ruidos

Los frenos deben funcionar al 100%. No hay peor situación que sentir que el vehículo no se detiene cuando lo necesitas, peor aún, en una situación de emergencia. Y es que no debemos olvidar que los accidentes que son producto de un descuido en el mantenimiento de tu auto se pueden evitar.

La primera señal de alerta a la que todo conductor debe prestar atención es cuando el auto hace algún ruido. Y no solo aplica para los frenos, sino de manera general, pues es la advertencia de un problema prematuro que se puede corregir sin llegar a causar daños y gastos mayores.

Si al frenar escuchas un rechinido agudo es momento de reemplazar las balatas. De acuerdo con AutoZone, las pastillas de freno se desgastan de manera frecuente ya que están en contacto con el tambor o el disco, según el tipo de auto.

Así, la empresa especializada en refacciones recomienda revisar el estado de las balatas o pastillas de freno cada 45 mil o 50 mil kilómetros.



Foto: Pixabay

Cambios anormales en los frenos de tu auto

Ten presente que los frenos en buen estado no requieren de mucha presión para detener el auto. Si sientes que necesitas aplicar mayor fuerza sobre el pedal o pisarlo con más profundidad de la normal es momento de agendar una cita en el taller mecánico.

Asimismo, puede suceder que sientas que para frenar necesitas mayor distancia. Ante este problema, deberás evaluar que la relación entre la pastilla-disco y zapata-tambor cumpla con su funcionamiento.

Otro de los síntomas del desgaste de frenos es cuando tu auto tiende a moverse más hacia un lado al pisar el pedal. En ese caso no solo valdría la pena revisar los amortiguadores, sino también la alineación y el balanceado de las ruedas.

Y es que un conductor conoce cómo se sienten los frenos de su auto, por lo que también es normal que te preocupes si presentan una sensación “esponjosa”. La recomendación para esta falla es revisar el líquido de frenos y que no haya fugas en la bomba.

Las vibraciones al pisar el freno de tu auto son un síntoma de desgaste

El pedal es el mecanismo de contacto directo mediante el cual notarás si tus frenos presentan desgaste. Debes saber que no es común que al pisarlo sientas vibraciones, por ejemplo, cuando frenas de emergencia o en caso de ir a alta velocidad pues se podría tratar de una falla en el disco.

Los discos de freno se pueden deformar u ondular por las variaciones y el incremento de temperatura, según señala AutoZone. En este caso, debes cambiar los componentes de manera inmediata.



Foto: Pixabay

Revisa los componentes de las pinzas de freno de tu auto

Si sientes que tu auto vibra al frenar el problema también podría estar en las pinzas. El fabricante de autos Kia explica que este componente presiona las pastillas de freno contra el rotor y cuando las almohadillas no ejercen la fuerza necesaria se producen las vibraciones.

Protege los frenos de tu auto de agentes externos

Finalmente considera que el polvo, los escombros y la suciedad también son un enemigo para el sistema de frenos, aunque su solución es más sencilla. En el menor de los problemas, las pastillas de freno y las pinzas pueden acumular partículas o provocar corrosión en tu auto, según señala Kia.

Por lo anterior, aunque no puedes controlar la presencia de suciedad en las carreteras, si trata de evitar circular por terracerías, baches, caminos con piedras y muchos otros agentes que dañan tanto los frenos, como la carrocería y las llantas de tu auto.

