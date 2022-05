Cómo quitar el mal olor del aire acondicionado

En esta temporada de calor los viajes en auto pueden ser una pesadilla pues hay que soportar el tráfico y las altas temperaturas. Para que no la pases mal te proponemos poner una buena playlist y activar el aire acondicionado. Pero antes, vamos a explicarte cómo quitar el mal olor.

Si bien muchas personas prefieren no utilizar el aire acondicionado para ahorrar combustible, es una de las prestaciones más valoradas en los autos y, después de todo, qué tanto es tantito, con el mantenimiento correcto puedes estar más fresco sin gastar de más

¿Por qué huele mal el aire acondicionado?

Lo primero es entender cuáles son las razones detrás de un aire acondicionado que expele un mal olor.

Como explica la compañía Euromaster, cuando enciendes el aire acondicionado el evaporador se encarga de absorber el aire del interior del auto y, gracias a la circulación del gas líquido frío y un ventilador, devuelve el aire ya refrigerado. El problema es que en este proceso el aire caliente se condensa, lo cual aumenta la humedad en diferentes puntos del sistema.



A su vez, de acuerdo con la compañía Mapfre, si el sistema de climatización de tu coche huele mal puede deberse a que no lo has utilizado en mucho tiempo. Sin embargo, la primera recomendación es verificar que el olor no proviene del ambiente o de algo que tengas en el auto.

Si después de revisar compruebas que el olor no tiene que ver con el combustible o con otra causa del motor podemos suponer que procede del propio sistema de refrigeración y en la mayoría de los casos la causante es la humedad.

La razón es que la humedad que se deposita en el sistema hace que proliferen las bacterias y el moho, algo que no es nada bueno, ni para tu vehículo ni para la salud de las personas que viajan en el coche.

Y es que si bien actualmente la mayoría de los autos están preparados para soportar la humedad y evitar que se acumule, los sistemas de aire acondicionado están compuestos por un circuito por el que circula aire frío y líquido, lo que hace que la acumulación sea más probable.

Como te darás cuenta, más allá del molesto mal olor, la importancia de limpiar el sistema de refrigeración es que el aire que expele está lleno de bacterias y moho que respiran las personas al interior del vehículo.



¿Cómo evitar los malos olores en el aire acondicionado?

Para que puedas seguir utilizando el aire acondicionado sin riesgos de bacterias y malos olores sigue estas recomendaciones:

Para evitar acumulaciones de humedad en los conductos del circuito de ventilación utiliza de vez en cuando la calefacción durante los días de calor y, al revés en invierno. Sabemos que va contra la lógica pero es un buen método para que el sistema funcione correctamente.

Puedes buscar sprays desinfectantes que acaban con las bacterias, el moho y los ácaros. Pero antes de usarlos deberás leer las instrucciones y aplicar el producto solo en los conductos de entrada y salida de aire de tu coche. Después deberás dejar actuar unos minutos y encender el aire acondicionado durante 20 minutos más. Realiza todo el proceso con las puertas abiertas ya que estos productos pueden ser nocivos para la salud.

Si no quieres comprar un producto puedes mezclar una parte de vinagre blanco con tres partes de agua, luego colocar la mezcla en un rociador y aplicar en las ventilas. Si lo deseas puedes agregar el jugo de medio limón para obtener un aroma ligeramente más fresco y duradero.

Otra opción es desmontar el sistema de aire acondicionado para poder limpiarlo y secarlo bien. Sin embargo, Mapfre recomienda que no lo hagas tú mismo sino que busques a profesionales que garanticen la eliminación de los hongos y bacterias.

Si aplicas las técnicas anteriores y el malo olor sigue entonces comprueba el estado del filtro del aire y de ser necesario reemplázalo.



Tips para cuidar el aire acondicionado del auto

Para que el sistema de refrigeración de tu auto funcione correctamente por mucho más tiempo, Euromaster recomienda:

No pases mucho tiempo sin usar el aire acondicionado o la calefacción. Para evitar el mal olor en el aire acondicionado causado por el exceso de humedad, debes encender la calefacción al menos 5 minutos una vez al mes antes de usar el coche. También debes usar el aire acondicionado cada cierto tiempo pues al activar el compresor los fluidos circulan y evitas que se produzca una obstrucción en el sistema.

No uses el aire acondicionado a máxima potencia pues aumenta la condensación y las probabilidades de que se acumule humedad en el sistema.

En los días más calurosos tampoco es conveniente encender el aire acondicionado inmediatamente, primero baja las ventanillas para enfriar un poco el coche.

Lo más importante para evitar el mal olor en el aire acondicionado es el mantenimiento pues los filtros acumulan suciedad, ácaros del polvo y bacterias, por ello los expertos recomiendan cambiar el filtro de aire cada 10 mil o 20 mil kilómetros, aunque lo mejor es leer el manual.

Rocía los conductos con desinfectante cada 6 meses si vives en una zona húmeda y calurosa.

Finalmente, apaga el aire acondicionado unos 5 minutos antes de detener el auto de manera que se evapore el exceso de humedad.

