En México, comprar un auto usado proveniente de Estados Unidos es más común de lo que parece, pues en muchas ocasiones resultan ser tentadoras ofertas en cuanto al precio. Sin embargo, el estado del vehículo no siempre suele ser el más favorable. Muchos necesitan una importante intervención mecánica e, incluso, podrían ser robados. Por ello, hoy en Autopistas te decimos cómo evitar estafas al comprar un auto estadounidense usado.



En 2022 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que permite la regularización de los vehículos usados de procedencia extranjera, mejor conocidos como “autos chocolate”. Ello debido a que había un gran porcentaje de coches no registrados de importación ilegal desde Estados Unidos, situación que llevó al gobierno de México a legalizar a algunos de ellos.



No obstante, si se desea comprar un auto estadounidense usado, ya sea en una agencia, en algún mercado de autos, directamente con el dueño, o en línea, se deben tomar en cuenta algunas precauciones antes de hacer el negocio con el fin de evitar las estafas o fraudes más comunes que se realizan en esta clase de ventas.

Leer también: ¿Conviene comprar un auto con factura de aseguradora?

Las estafas más comunes al comprar un auto estadounidense usado

Como punto de partida, al comprar cualquier auto usado es importante saber su historial, y es que todo vehículo que no es nuevo tiene un pasado que quien lo va a comprar debe conocer muy bien, de lo contrario, podría ser contraproducente en el futuro.



Lo anterior es relevante porque uno de los casos más comunes es ocultar el título de salvamento o rescate, el cual se le otorga a un vehículo cuando ha sufrido un accidente automovilístico grave o fue víctima de un desastre natural, como las inundaciones. Cuando los autos son rescatados y reparados llegan a venderse como si no hubieran sido dañados, lo que representa un riesgo importante.



Por otro lado, existe el fraude en donde se altera el kilometraje del auto con la finalidad de que el comprador crea que el vehículo que está por adquirir solo ha recorrido cierta cantidad de kilómetros, menor a la que realmente ha transitado.



Para evitar esta clase de estafas, aseguradoras recomiendan solicitar al vendedor un informe del historial del vehículo, el cual brinda información sobre los propietarios anteriores, antecedentes de accidentes y otros daños por desastres naturales, configuraciones defectuosas del kilometraje, e incluso si se determinó que el vehículo tiene fallas de fábrica.



Imagen: Unsplash

Evita fraudes al comprar un auto usado

Una de las maneras más sencillas de verificar que un auto es completamente legal es a través de su Número de Identificación Vehicular (NIV), una cadena de 17 caracteres alfanuméricos que sirven para poder realizar la plena identificación de vehículos a nivel mundial. Este indica datos como el país de origen, el fabricante, la planta de ensamblaje, el modelo del coche, su año de fabricación, así como otras características, incluyendo su número de serie.



Y es que, cuando se trata de vehículos robados, los vendedores suelen colocar en el auto otro NIV que no corresponde. Por ello, antes de comprar, es recomendable asegurarse de que cada documento tenga el mismo número NIV. Además, verificar que el número NIV que está grabado en la puerta y otras partes del carro, coincida con el número en el parabrisas, de lo contrario podrían haber sido reemplazadas piezas o podría ser un modelo ilegal.

Leer también: Trucos para desempañar los vidrios del auto por la lluvia

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters