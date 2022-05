Cómo evitar el robo de computadoras de autos en la CDMX

Tener un auto implica muchas responsabilidades. Se debe tener la documentación en regla, cumplir con la verificación, la tenencia, el seguro y contar con licencia de conducir. Por todo ello se trata de un bien que apreciamos y cuidamos mucho. Desafortunadamente el robo de autopartes es muy común en lugares como la CDMX y, entre los elementos que más buscan los delincuentes están las computadoras. Por ello en esta ocasión vamos a decirte cómo protegerlas.

El robo de refacciones de auto va en aumento en la Ciudad de México. Y, de acuerdo a informes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina, la computadoras es una de las partes que más desaparecen. Incluso, han detectado un aumento de este delito durante los últimos 4 años.

La razón por la cual es lucrativo para los ladrones llevarse las computadoras es que con ellas pueden obtener ganancias de entre 7 mil y 15 mil pesos por cada una.

¿En dónde se roban más computadoras de auto?

De acuerdo con la SSC los autos que en mayor medida son víctimas de este delito son los modelos Aveo, Chevy, Gol y Jetta.

Esos modelos lideran la lista pues, aseguran las autoridades, son los más fáciles de abrir pues hay que señalar que el robo de computadoras se perpetra al abrir el cofre.

Imagen: Pixabay

Por otra parte, las alcaldías de la CDMX en donde la incidencia de este delito es mayor son Azcapotzalco, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Iztacalco y Venustiano Carranza.

¿Para qué sirve la computadora de tu auto?

De acuerdo con la compañía KIA, la computadora automotriz también conocida Unidad de Control del Motor (ECU), Módulo de Control del Motor (ECM) o Módulo de Control del Tren Motriz (PCM), se encarga de monitorear los gases del motor y ajustarlo para mantener las emisiones lo más bajo posible y producir menos contaminación.

Al igual que la computadora que tienes en casa, estos equipos procesan mucha información y ejecutan una serie de funciones para mantener el motor funcionando a su nivel óptimo.

Gracias a este sistema es posible detectar un problema en áreas como el oxígeno, la presión de aire, temperatura, acelerador, voltaje o detonación. Cuando detecta alguna anomalía es la encargada de mostrarte una alerta en el tablero y es la que arroja el error cuando un mecánico se conecta a ella.



Imagen: Pixabay

Hay que decir que existen muchos tipos de computadora y que su funcionalidad depende del modelo pues algunas monitorean más sensores que otras. Por ejemplo, los autos más completos incluyen bolsas de aire, vidrios y asientos eléctricos cuyo funcionamiento también está relacionado con la computadora.

Leer también: Sube la verificación en el Edomex, estos son los costos

¿Cómo prevenir el robo de la computadora de un auto?

Por lo general los ladrones se llevan la computadora del motor por lo que el auto ya no puede arrancarse. Lo peor es que no se trata de una pieza fácil de reemplazar, si llegas a perderla tendrás que pagar por lo menos 15 mil pesos dependiendo del modelo.

Por lo anterior los consejos generales para no ser víctima de los delincuentes son:

No dejes el auto en una zona peligrosa que no cuenta con vigilancia.

Contrata una póliza de seguro que cubra los daños a tu auto por robo.

Instala un sistema de protección para tu computadora en el mercado existen una serie de cubiertas de acero que se unen a la pieza e impiden que se la quiten. La otra opción, aunque no a todos les gusta, es colocar un candado en el cofre.

Leer también: La nueva forma en la que los ladrones rastrean tu auto para robarlo por la noche

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters