¿Cada cuánto tiempo se debe cambiar el anticongelante?

El anticongelante es un líquido de suma importancia para que nuestro auto siga funcionando correctamente ya que este elemento tiene la capacidad de regular la temperatura del motor, así como ayudar a que las mangueras y tuberías no sufran corrosión. Por ello es importante saber cada cuánto tiempo es necesario cambiarlo.

Si consideras que llevas mucho tiempo sin cambiar este líquido, te tenemos malas noticias, el anticongelante es indispensable para no tener daños a largo plazo en nuestro auto. Así que pon atención a la siguiente información para que le des el mantenimiento correcto a esta área.

¿Por qué el anticongelante es indispensable para el auto?

El anticongelante, como ya lo mencionamos, es un compuesto químico que forma un líquido refrigerante cuya función es absorber el calor del motor del auto para que este no se sobrecaliente y se mantenga a una temperatura aproximadamente de 90 grados mientras el vehículo está en movimiento. También mantiene la temperatura estable del motor para que no se congele, durante las épocas de frío o invierno.

Hay quienes creen que solo es necesario en ambientes con temperaturas extremas, pero es un error, pues el anticongelante también lubrica y protege las piezas del motor para que estas no se oxiden o exista corrosión por el uso de agua.

Como te darás cuenta, su correcto uso garantiza un menor deterioro de nuestro auto a corto plazo y hace funcionar a nuestro vehículo de manera eficiente.

¿Cada cuánto tiempo hay que cambiar el anticongelante de nuestro automóvil?

De acuerdo con una consulta hecha a AutoZone, expertos en productos de mantenimiento para el automóvil, se recomienda el cambio de anticongelante cada 40,000 kilómetros. Hablando en términos de tiempo, el estimado es de 2 años, tras lo cual es necesario revisar y cambiar el lubricante de nuestro coche.

La marca también recomienda que, cuando se haga la afinación de nuestro auto, el mecánico verifique si es necesario cambiar el anticongelante.

Por otra parte, la compañía de seguros Mapfre, aconseja evisar el estado del anticongelante cada 20,000 o 30,000 kilómetros con la intención de comprobar que el líquido no esté sucio y pueda seguir realizando su función.

Mapfre menciona también que en la actualidad existen anticongelantes orgánicos cuyas propiedades hacen que el efecto sea más duradero, por lo que el reemplazo del líquido puede llegar a suceder hasta los 80,000 kilómetros o cada 5 años. Sin embargo, lo ideal siempre será que revises el manual de mantenimiento de tu vehículo para verificar los lapsos de tiempo de ajustes a tu motor, así como las especificaciones del producto que adquieras.

Foto: Pxhere

Tipos de anticongelante

Actualmente existen varios tipos de anticongelante como G11, G12, G12+, G12++, G13, estos están clasificados dependiendo de la cantidad de etilenglicol que contengan.

Con base en las temperaturas, las propiedades del anticongelante recomendado son las siguientes:

• Con un 10% de etilenglicol. Corresponde a -5ºC a 102ºC

• Con un 25% de etilenglicol. Corresponde -12ºC a 103ºC

• Con un 30% de etilenglicol. Corresponde -18ºC a 105ºC

• Con un 50% de etilenglicol. Corresponde -37ºC a 108ºC

Es importante que revises tu manual de mantenimiento de auto para verificar que anticongelante requiere tu modelo.

¿Qué pasa si no utilizo anticongelante?

Como menciona la compañía Mobil entre las fallas que puedes presentar tu auto por falta de anticongelante están:

Cavitación. Ocurre cuando al vibrar las camisas por las explosiones generan huecos o burbujas de vacío, las cuales, con la presión del fluido, implosionan sobre las superficies perforándolas y corriendo el riesgo de llegar hasta la cámara de combustión.

Corrosión generada por el agua, recordemos que es el químico más corrosivo y agresivo para las superficies metálicas.

Sarro que se forma al mezclar agua con anticongelantes convencionales y se ven como partículas blancas que forman una capa en los sistemas de enfriamiento.

Gel verde. Este se genera por un exceso en el nivel de inhibidores que pueden causar la sedimentación de fosfato y silicato, provocando falla prematura de la bomba de agua y bloqueo dentro del radiador.



Foto: Mobil

Recomendaciones para el uso de anticongelante

- Si decides cambiar el anticongelante recuerda que no debes mezclar marcas de líquidos, pues esto puede deteriorar el motor y que el líquido no funcione eficientemente.

- Comprueba que tu anticongelante tenga la viscosidad correcta de acuerdo con el manual de tu auto para que recorras distancias sin problemas.

- Si estás en una emergencia y no cuentas con anticongelante, puedes utilizar agua destilada o embotellada. Pero no mezcles agua con este líquido.

- Pon atención a las marcas en el depósito para saber que el nivel es el correcto, de no ser así, puedes rellenar pero recuerda hacerlo con el motor frío y el auto nivelado.

Ahora que ya sabes cuándo cambiar el anticongelante y las recomendaciones a seguir, no lo tomes a la ligera y te aseguramos que tu auto funcionará de manera eficiente por mucho más tiempo. Sin embargo, en caso de algún percance o duda, acude con un experto en el tema, pues te ayudará a resolver este tipo situaciones de la mejor manera.

