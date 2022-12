Alcoholímetro CDMX, cuál es el nivel máximo de alcohol permitido

Ya debes saberlo bien, el alcohol y el volante no se llevan. No solo pones en riesgo tu seguridad sino la de los demás. Pero si eso no te preocupa, entonces debes saber que el operativo conocido como alcoholímetro está trabajando durante todo el mes de diciembre y podría arruinar tus celebraciones.



Antes de entrar en el contenido es muy importante destacar que el verdadero peligro de beber y manejar no es ser atrapado por el alcoholímetro, sino conducir en estado de ebriedad. Pero si quieres evitar la multa y la detención, entonces te decimos cuánto puedes beber para pasar la prueba.

¿Qué días opera el alcoholímetro en diciembre 2022?

Las autoridades de la CDMX dieron a conocer que el Programa “Conduce sin Alcohol”, mejor conocido como alcoholímetro, busca reducir los accidentes por lo que durante el mes diciembre operará todos los días.



Así, desde el pasado 1 de diciembre de 2022 y hasta el próximo 8 de enero del 2023, 507 policías y 213 vehículos, operarán en 32 puntos de la capital las 24 horas del día, algunas zonas de revisión serán permanentes mientras otras serán aleatorias.



Cabe señalar que las revisiones aplican para conductores de autos particulares, transporte público y motociclistas.



Además, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana aplicarán “pruebas amistosas” al interior de bares y restaurantes para que las personas conozcan su grado de alcohol y decidan no manejar en caso de superar los límites permitidos.



¿Qué es el alcoholímetro?

Recordemos que en el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, se estipula, en el artículo 50, que queda prohibido conducir vehículos motorizados cuando se tenga una cantidad de alcohol en la sangre superior a 0.8 gramos por litro o de alcohol en aire espirado superior a 0.4 miligramos por litro, así como bajo el influjo de narcóticos, estupefacientes o psicotrópicos al conducir.



Para comprobar el estado de los conductores, personal autorizado primero preguntará si se ha tomado alguna bebida alcohólica mientras le acercan el Alcostop, una herramienta que detecta el alcohol en el ambiente. En caso de que el dispositivo señale un nivel más allá del permitido, se solicitará a la persona bajar del auto y entonces soplar en el famoso alcoholímetro un equipo que mide el nivel del alcohol en tu aliento.



Quienes no pasen la prueba serán sancionados con arresto administrativo de 20 a 36 horas. La sanción aumenta si se causan daños materiales o hay afectados. Además el auto será remitido al corralón y se descontarán seis puntos como penalización a la licencia para conducir.

¿Cuánto puedo tomar para pasar la prueba de alcoholímetro?

Lo mejor es que, cuando tengas que conducir, no bebas nada de alcohol, pero si quieres brindar puedes hacerlo de manera moderada.



En internet existen diferentes herramientas que pueden ayudarte a determinar cuánto puedes tomar, un ejemplo es HelloSafe.



Pero incluso con esos apoyos hay diversos temas a considerar, por ejemplo, que el nivel de alcohol de una bebida no es directamente equivalente a los niveles que presenta nuestro cuerpo.



De manera general, para poder superar la prueba del alcoholímetro, puedes tomar una copa de vino o una cerveza, pues esto no debería alterar tus sentidos ni tu capacidad de reacción. No obstante, todo depende de tu peso y tolerancia.



