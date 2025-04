Nuestro vehículo es un reflejo de nuestra propia personalidad, y muchas veces hasta refleja el estilo de vida que nosotros tenemos. Si tenemos nuestro auto sucio por fuera, con basura adentro, pues habla mal de nosotros. O si lo llegas a tener limpio con algunos accesorios por dentro y por fuera, pues todo lo contrario.

Aunque tal vez no lo sepas, algunos accesorios que le implementamos a nuestros vehículos pueden estar violando las normas del Reglamento de Tránsito y ocasionarnos una infracción.

¿Por qué de la nada se prohibieron los portaplacas?

Aún recordamos la época en donde todos éramos felices cuando teníamos nuestro portaplacas, ya que muchas veces nos otorgaba personalidad. Pero la razón por la cual estos se prohibieron es porque le quita visibilidad a las cámaras y a los operativos de tránsito.

Sabemos que no lo haces a propósito, pero existen ocasiones en las que los portaplacas sí llegan a ocultar la entidad federativa o los números de las placas. Eso para las personas que no tenían la intención de ocultar algo. Pero personas que sí tenían la intención de evadir multas o infracciones tenían los métodos perfectos: desde borrar el número o letras de la placa, colocar calcomanías o micas reflectantes, o incluso cubrirlas con hojas de árbol. Este último, aunque ingenioso, no es nada ético y puede ocasionarte una multa todavía más cara, e incluso pasar unas horas en el bote.

El uso del portaplaca no tiene nada de malo, simplemente con que se vea el QR, comentó un automovilista. (28/03/2025) Foto: Gabriel Pano | El Universal

¿Qué hará la ley al respecto del uso de placas?

Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de la Subsecretaría de Control de Tránsito, se pusieron en marcha una serie de dispositivos de control para verificar el cumplimiento del artículo 45, fracción I, inciso B del Reglamento de Tránsito. Este artículo establece que todas las placas de circulación deben estar bien colocadas, visibles y sin ningún objeto que dificulte su lectura.

¿Entonces, sí o no entraron en vigor las sanciones por el uso de portaplacas?

Pues si no te parece que entraron en vigor, después del siguiente dato, no sé qué necesitas para creerlo. Del 12 de febrero hasta el 22 de marzo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que han aplicado 883 infracciones por tapar sus placas u obstruir su visibilidad. Y eso no es todo: 39 vehículos han sido remitidos al corralón por esta misma razón.

Evita problemas: retira tu portaplacas

Una cifra bastante considerable. Tómalo en cuenta. No te toma más de 10 minutos quitar tu portaplacas. Y si no lo quieres tirar, aquí te dejamos una nota en donde te explicamos de qué otra forma se puede utilizar el portaplacas sin necesidad de tirarlo, para evitar que dañes tu carrocería con la placa o desperdicies plástico tirándolo a la basura.

