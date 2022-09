3 consejos para evitar que le roben las llantas a tu auto

Los atracos en la calle están a la orden del día y cualquier lugar puede ser el espacio ideal de un delincuente para cumplir con su cometido. Aunque es cierto que las personas son las principales víctimas de estos hechos, la realidad es que los autos también son considerados un blanco fácil, ya que, sin supervisión alguna, se convierten en objetos sencillos de robar, desde espejos y otros accesorios, llantas o la batería y hasta el mismo vehículo completo.

Los autos corren un peligro constante de ser desvalijados, quitándoles piezas indispensables para su funcionamiento pues, aunque un espejo u otro accesorio hagan falta, no es básico para que el coche sea puesto en movimiento, pero si le roban piezas indispensables, como los neumáticos, sí se imposibilitará la marcha.

Por ello, en Autopistas traemos para ti consejos para evitar que roben las llantas de tu auto.

Leer también: Conductor de Jeep intenta ir por la banqueta y todo salió mal

Cómo evitar que roben las llantas de tu auto

Las llantas, como bien se ha mencionado, son elementos fundamentales para el movimiento de los autos, por lo que su importancia es vital. La mala noticia es que son consideradas piezas fáciles de quitar, lo que las vuelve un objetivo de deseo para los ladrones, razón por la cual los neumáticos son una de las partes más robadas de los vehículos.



Expertos en el mundo automotriz aseguran que quitarle una llanta a un vehículo no lleva más de 5 minutos, lo que las hace un elemento muy sencillo de robar, más aún cuando el delincuente no trabaja solo pues, de ir en pareja, tardarían no más de 10 minutos en dejar al auto sin un solo neumático.



Además de ser una tarea sencilla de realizar, siendo estas piezas un objeto de valor para los autos, los ladrones llegan a obtener una buena cantidad de dinero de manera rápida por las llantas, especialmente de compradores que recurren a buscar neumáticos de segunda mano para ahorrar algo de dinero.



Lo peor es que vender llantas robadas genera muy poco riesgo a los ladrones ya que, además de que son muchas las personas que ofrecen sus neumáticos usados a precios accesibles, estas piezas no pueden ser rastreadas pues no cuentan con ningún número de seguimiento específico con las que se les pueda identificar.



Imagen: Pixabay

Consejos para evitar que roben las llantas de tu auto

Debido a que las llantas del auto son una de las piezas más fáciles de robar, a continuación se enlistan una serie de consejos recomendados por páginas especializadas en el mundo automotriz, así como por marcas reconocidas de neumáticos:



1. Estacionarse en lugares cercanos e iluminados. Quizá la primera medida de seguridad que se debe tomar para evitar el robo de llantas es estacionar el auto en un espacio cercano al lugar en donde el conductor va a estar, para que lo vigile constantemente. Además, se recomienda dejar el vehículo en un lugar iluminado y donde haya gente constantemente, dos ventajas que harán a tu auto menos atractivo para los ladrones.



2. Dejar las llantas en diagonal y no verticales. Que los neumáticos no estén completamente alineados dificulta al ladrón la posibilidad de maniobrar para robarlos. De igual manera es recomendable estacionar el auto en un espacio donde sea difícil acceder a las llantas por la falta de espacio.



3. Usar tuercas de seguridad y comprar una alarma especial para llantas. El último consejo para tener más protegidas las llantas de un auto es, primero, comprar tuercas de seguridad para neumáticos, estas están fabricadas a partir de acero reforzado y solamente pueden ser retiradas con una llave única. Una vez puestas las tuercas, se aconseja instalar una alarma especial para llantas la cual es un sensor que va conectado directamente a los neumáticos y se activa cuando el automóvil intenta ser levantado.



De este modo, las llantas del auto estarán más protegidas y le será más difícil a los ladrones robar estas piezas indispensables para los vehículos.

Leer también: BMW Serie 8 x Jeff Koons

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters