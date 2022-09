19S: ¿Qué hacer si comienza a temblar mientras voy manejando?

No corro, no grito y no empujo. Estas son las indicaciones que nos hacen memorizar desde niños a las generaciones que crecimos después del terremoto del 19 de septiembre de 1985.

Si bien en los últimos años se ha trabajado mucho para mejorar la reacción de la población ante un sismo, pocas personas saben qué procedimiento hay que seguir en caso de que comience a temblar mientras manejamos. Los terremotos son impredecibles, pero siempre será conveniente saber cómo actuar en caso de que esto suceda estando a bordo de un vehículo.

Confirma que está temblando

Puede sonar un tanto obvio, pero lo primero siempre será estar seguros de que se está moviendo el suelo a causa de un sismo. Debemos de mantener la calma, sintonizar una estación de radio AM o FM y escuchar si se emite alguna especie de alerta por el fenómeno natural que está sucediendo.

No te frenes de golpe

Es importante reducir la velocidad poco a poco hasta detenernos por completo. Por nada del mundo pises el pedal del freno de golpe, pues los autos de atrás pueden venir a mucha más velocidad y terminarán impactándose en la parte posterior de tu vehículo.

Ya que el suelo se está moviendo, el auto puede perder estabilidad. Sujeta con firmeza el volante y mantén ambas manos en la posición adecuada hasta que estés completamente detenido.

Alerta al resto

En cuanto estés seguro de que se trata de un sismo, enciende las intermitentes. No comiences a tocar el claxon, pues esto solamente confundirá al resto de conductores si es que no se han percatado de lo sucedido.

Oríllate en un lugar seguro

Cuando comiences a disminuir la velocidad, poco a poco dirige al auto hacia la orilla de la vialidad. Debes de tener cuidado de no estacionarte debajo de edificios altos por el riesgo de derrumbe y, de igual manera, ser respetuoso con los peatones y personas que están desalojando inmuebles.

Ponte a salvo

Si encontraste un lugar seguro en donde estacionar y el sismo no para, sal de tu vehículo y busca un punto de reunión libre de peligros. En caso de que no puedas salir de tu vehículo, puedes quedarte adentro, pero se recomienda retirarse el cinturón de seguirdad y agachar la cabeza para cubrirla con tus brazos hasta que pase el temblor.

Se cuidadoso después

Puede que el sismo ya haya pasado, pero sus estragos podrían durar mucho tiempo más. Si te es posible, continúa tu camino, pero hazlo de la manera más cuidadosa posible, pues puede haber grietas, baches o grandes hoyos en el piso.

Es usual que el suministro de energía falle, por lo que los semáforos no funcionarán correctamente. Ante esto, siempre guarda la calma y cede el paso a vehículos de emergencia.