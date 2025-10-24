✨Hoy en ¿Qué Ver? 3, 2, 1... 🎬 ✨

Una conversación llena de nostalgia sobre el cine mexicano, el trabajo actoral y las locaciones icónicas del Centro Histórico de la Ciudad de México (¡incluido el Cine Ópera!).

Descubre cómo un guion de 10 minutos se transformó en un mediometraje con un elenco de lujo (María Rojo, Patricia Reyes Espíndola) que se sumó por admiración al maestro Gómez Cruz.

Revelamos los retos de filmar con un actor de la talla de Don Ernesto, su magia en el set y el emotivo homenaje a su trayectoria.

Conoce el significado de "Tespis Teporocho" y la fecha de su estreno especial en la Cineteca de las Artes.

📅 **Estreno especial en CDMX:** Martes 25 de noviembre a las 6:30 PM en la Cineteca de las Artes (Sala Ernesto Gómez Cruz y María Rojo).