El gobierno de Donald Trump arreció la presión sobre México en esta semana; Con poca afluencia inicia operaciones el Centrobús, algunas personas se acercaron a los tótems para familiarizarse con el nuevo transporte; Por segunda ocasión, en menos de seis meses, se difundió una factura que la diputada morenista Hades Berenice Aguilar ingresó al Congreso de Guanajuato por el pago de servicios de cirugía estética.