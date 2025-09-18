Más Información

Quitan a Alito Moreno Comisión de Marina en el Senado; no es una revancha, asegura Adán Augusto López

Quitan a Alito Moreno Comisión de Marina en el Senado; no es una revancha, asegura Adán Augusto López

Beatriz Gutiérrez Müller pide investigar presunto amparo hecho a nombre de Andy y Bobby López Beltrán

Beatriz Gutiérrez Müller pide investigar presunto amparo hecho a nombre de Andy y Bobby López Beltrán

Adán Augusto descarta parlamento abierto para reforma a Ley de Amparo

Adán Augusto descarta parlamento abierto para reforma a Ley de Amparo

Lanzan “PRI: Crónica del Fin”, Salinas de Gortari, Peña Nieto y Elba Esther Gordillo participan en el documental

Lanzan “PRI: Crónica del Fin”, Salinas de Gortari, Peña Nieto y Elba Esther Gordillo participan en el documental

Nueva SCJN resuelve su primera declaratoria de inconstitucionalidad en favor de concubinas de militares

Nueva SCJN resuelve su primera declaratoria de inconstitucionalidad en favor de concubinas de militares

Fiscalía CDMX publica fotoboletines para identificar a dos víctimas de explosión de pipa en Puente de la Concordia

Fiscalía CDMX publica fotoboletines para identificar a dos víctimas de explosión de pipa en Puente de la Concordia

Diputada morenista Araceli Brown niega nexos con el crimen organizado; se dice víctima de infamias

Diputada morenista Araceli Brown niega nexos con el crimen organizado; se dice víctima de infamias

Caen en Ecatepec cinco sujetos vinculados a "La Chokiza"

Caen en Ecatepec cinco sujetos vinculados a "La Chokiza"

¡Bienvenidos a Línea de Fondo! El podcast donde el deporte se habla sin filtros...

Este sábado el pueblo mexicano quedó petrificado ante la caída de su más reciente campeón, Saúl "Canelo" Álvarez, que se vio no solo superado, exhibido, aleccionado frente a otra leyenda boxística de años recientes, Terrence Crawford. Esta derrota no solo se suma numéricamente, fue un golpe moral al mexicano y a la carrera que cuidadosamente construyó. ¿Qué sigue para el Canelo? EN LDF lo platicamos.

Chivas dice presente en el torneo y aterrizó al América en un duelo que el mismo entorno americanista ya menosprecia debido a la hegemonía que mantiene sobre el Rebaño en los últimos años.

Memo Ochoa salta hasta el Mediterráneo y consigue equipo en la Primera División de ¿Chipre?, ¿Le alcanzará al histórico arquero mexicano para ser tomado en cuenta con miras al próximo Mundial?

¡Esto es Línea de Fondo. Acompáñanos y sigue la coyuntura del deporte!

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses