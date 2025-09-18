Más Información
Quitan a Alito Moreno Comisión de Marina en el Senado; no es una revancha, asegura Adán Augusto López
Beatriz Gutiérrez Müller pide investigar presunto amparo hecho a nombre de Andy y Bobby López Beltrán
Lanzan “PRI: Crónica del Fin”, Salinas de Gortari, Peña Nieto y Elba Esther Gordillo participan en el documental
Nueva SCJN resuelve su primera declaratoria de inconstitucionalidad en favor de concubinas de militares
Fiscalía CDMX publica fotoboletines para identificar a dos víctimas de explosión de pipa en Puente de la Concordia
¡Bienvenidos a Línea de Fondo! El podcast donde el deporte se habla sin filtros...
Este sábado el pueblo mexicano quedó petrificado ante la caída de su más reciente campeón, Saúl "Canelo" Álvarez, que se vio no solo superado, exhibido, aleccionado frente a otra leyenda boxística de años recientes, Terrence Crawford. Esta derrota no solo se suma numéricamente, fue un golpe moral al mexicano y a la carrera que cuidadosamente construyó. ¿Qué sigue para el Canelo? EN LDF lo platicamos.
Chivas dice presente en el torneo y aterrizó al América en un duelo que el mismo entorno americanista ya menosprecia debido a la hegemonía que mantiene sobre el Rebaño en los últimos años.
Memo Ochoa salta hasta el Mediterráneo y consigue equipo en la Primera División de ¿Chipre?, ¿Le alcanzará al histórico arquero mexicano para ser tomado en cuenta con miras al próximo Mundial?
¡Esto es Línea de Fondo. Acompáñanos y sigue la coyuntura del deporte!