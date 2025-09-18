¡Bienvenidos a Línea de Fondo! El podcast donde el deporte se habla sin filtros...

Este sábado el pueblo mexicano quedó petrificado ante la caída de su más reciente campeón, Saúl "Canelo" Álvarez, que se vio no solo superado, exhibido, aleccionado frente a otra leyenda boxística de años recientes, Terrence Crawford. Esta derrota no solo se suma numéricamente, fue un golpe moral al mexicano y a la carrera que cuidadosamente construyó. ¿Qué sigue para el Canelo? EN LDF lo platicamos.

Chivas dice presente en el torneo y aterrizó al América en un duelo que el mismo entorno americanista ya menosprecia debido a la hegemonía que mantiene sobre el Rebaño en los últimos años.

Memo Ochoa salta hasta el Mediterráneo y consigue equipo en la Primera División de ¿Chipre?, ¿Le alcanzará al histórico arquero mexicano para ser tomado en cuenta con miras al próximo Mundial?

¡Esto es Línea de Fondo. Acompáñanos y sigue la coyuntura del deporte!