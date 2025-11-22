🚨 MULTAS DE $70,000 PESOS: Desmentimos el clickbait. ¿De qué tratan realmente las nuevas regulaciones en la CDMX? ¡No caigas en la desinformación!

🟠 AUTOS QUE DEBEN VOLVER: Hacemos nuestra carta a Santa Claus automotriz. ¿Por qué extrañamos el Honda S2000 (el roadster de Rápidos y Furiosos), el tuning potencial del Mitsubishi Lancer EVO, el incomprendido Honda Accord Crosstour, y los muscle cars con motor v8 como el Pontiac Firebird? Además, la propuesta de un Cupra León coupé de 3 puertas.

🟠 EL FUTURO DE MERCEDES-BENZ: Analizamos el Vision Iconic Concept de Mercedes, el adelanto estético del próximo Clase S. Hablamos de su diseño neo-retro Art Decó, la inspiración en alas de gaviota y la posibilidad de que reemplace al extinto motor V12.

