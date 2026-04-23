Analizamos el fenómeno de los lobos solitarios en México tras el reciente ataque de Julio César Jasso en Teotihuacán y el de Osmar "N" en una escuela de Lázaro Cárdenas y cómo la violencia y el odio en internet están detonando tragedias que obligan a cambiar la seguridad en todo el país

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