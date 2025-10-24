En este episodio de EstacionA2 ⚠️ 🏎️

¡EPISODIO EXCLUSIVO! Pablo Terroba, Racing Technical Advisor de Oracle Red Bull Racing (ExxonMobil).

En el marco del Gran Premio de México, Pablo nos lleva al interior del garaje para revelar la ingeniería y la química detrás del combustible y los lubricantes de un monoplaza de Fórmula 1.

Descubre cómo ExxonMobil se convierte en el "sensor" y "doctor" del motor de Max Verstappen y Yuki Tsunoda, analizando partículas metálicas y polímeros para asegurar el máximo rendimiento y la fiabilidad en pistas extremas.

🟠 ¿Cómo la FIA regula el combustible?

🟠 La anécdota con David Beckham en Qatar.

🟠 El mensaje de Pablo Terroba a los jóvenes que sueñan con la F1.

