Más Información

Cumple México tercer envío de jefes del crimen a Estados Unidos

Cumple México tercer envío de jefes del crimen a Estados Unidos

“Credencial única garantiza acceso efectivo a la salud”

“Credencial única garantiza acceso efectivo a la salud”

Fueron 60 los marinos mexicanos que viajaron en avión militar de EU que aterrizó en Toluca, según dictamen; PAN acusa transgresión de facultades del Senado

Fueron 60 los marinos mexicanos que viajaron en avión militar de EU que aterrizó en Toluca, según dictamen; PAN acusa transgresión de facultades del Senado

ONG's rechazan nombramiento de Francisco Garduño en la SEP; sigue imputado por el incendio migratorio de Ciudad Juárez, señalan

ONG's rechazan nombramiento de Francisco Garduño en la SEP; sigue imputado por el incendio migratorio de Ciudad Juárez, señalan

Pese a decreto, aún ofrecen legalizar autos chocolate

Pese a decreto, aún ofrecen legalizar autos chocolate

Avión de Trump sufre "problema eléctrico menor" rumbo a Davos y regresa a Washington; el presidente cambiará de aeronave

Avión de Trump sufre "problema eléctrico menor" rumbo a Davos y regresa a Washington; el presidente cambiará de aeronave

Trump insiste en que frenarán la droga por tierra “en breve”; presume casi 100% de decomisos por mar

Trump insiste en que frenarán la droga por tierra “en breve”; presume casi 100% de decomisos por mar

Senadores de EU piden castigo a México por pesca ilegal; vinculan huachinango con financiamiento del Cártel del Golfo

Senadores de EU piden castigo a México por pesca ilegal; vinculan huachinango con financiamiento del Cártel del Golfo

Dicen que las segundas partes nunca son buenas, pero nadie nos advirtió que podían ser tan intensas. Ayer se cumplió exactamente un año desde que Donald Trump volvió a poner su mano sobre la Biblia para inaugurar su segundo mandato, o su quinto año, si contamos aquel "prólogo" de 2017 a 2021 que ahora parece un juego de niños. Arturo Sarukhán, Jorge Suárez-Vélez, Luis de la Calle, Eric Olson, Rafael Fernández de Castro y Sergio Alcocer, nos dan su análisis.

En otros temas: Nombramientos polémicos en México: confianza política sobre costo reputacional / Discursos en el Foro Económico Mundial de Davos reflejan las tensiones de la geopolítica actual.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]