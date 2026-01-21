Dicen que las segundas partes nunca son buenas, pero nadie nos advirtió que podían ser tan intensas. Ayer se cumplió exactamente un año desde que Donald Trump volvió a poner su mano sobre la Biblia para inaugurar su segundo mandato, o su quinto año, si contamos aquel "prólogo" de 2017 a 2021 que ahora parece un juego de niños. Arturo Sarukhán, Jorge Suárez-Vélez, Luis de la Calle, Eric Olson, Rafael Fernández de Castro y Sergio Alcocer, nos dan su análisis.

En otros temas: Nombramientos polémicos en México: confianza política sobre costo reputacional / Discursos en el Foro Económico Mundial de Davos reflejan las tensiones de la geopolítica actual.