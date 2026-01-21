Más Información
Fueron 60 los marinos mexicanos que viajaron en avión militar de EU que aterrizó en Toluca, según dictamen; PAN acusa transgresión de facultades del Senado
ONG's rechazan nombramiento de Francisco Garduño en la SEP; sigue imputado por el incendio migratorio de Ciudad Juárez, señalan
Avión de Trump sufre "problema eléctrico menor" rumbo a Davos y regresa a Washington; el presidente cambiará de aeronave
Trump insiste en que frenarán la droga por tierra “en breve”; presume casi 100% de decomisos por mar
Dicen que las segundas partes nunca son buenas, pero nadie nos advirtió que podían ser tan intensas. Ayer se cumplió exactamente un año desde que Donald Trump volvió a poner su mano sobre la Biblia para inaugurar su segundo mandato, o su quinto año, si contamos aquel "prólogo" de 2017 a 2021 que ahora parece un juego de niños. Arturo Sarukhán, Jorge Suárez-Vélez, Luis de la Calle, Eric Olson, Rafael Fernández de Castro y Sergio Alcocer, nos dan su análisis.
En otros temas: Nombramientos polémicos en México: confianza política sobre costo reputacional / Discursos en el Foro Económico Mundial de Davos reflejan las tensiones de la geopolítica actual.
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]