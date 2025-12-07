Roberto Duarte revela por primera vez su sorprendente pasado como Reportero de Nota Roja y de Espectáculos en TV Azteca, su encuentro con Gabriel García Márquez y cómo ese bagaje moldeó su actuación. Además, hablamos de Mal de Amores (serie) y "Qué Desastre de Función" (teatro).

