Hoy nos sinceramos sobre todo lo que odiamos al manejar en la ciudad (claxon, parquímetros y motociclistas sin placas 🫣). Además, te damos la PRIMICIA del Chevrolet Captiva PHV y analizamos por qué Volvo se retracta de ser 100% eléctrico.

🚘 CHEVROLET SE ELECTRIFICA: Manejamos el primer Plug-in Hybrid (PHV) de General Motors en México: la Chevrolet Captiva PHV. Te contamos cómo se comporta en carretera (¡hasta 19 km/L de consumo!), su autonomía combinada de 1,075 km y el secreto de su desarrollo de 18 meses de homologación.

🤬 ¡DEBATE DE LA SEMANA! ¿Qué es lo que más te molesta de manejar? Discutimos la tortura del claxon al segundo de luz verde, el terror de los viene-vienes vs. parquímetros, la gente que no usa direccionales y los que van a 40 km/h en el carril rápido. ¡Desahógate con nosotros en los comentarios!

⚡ LA CRISIS DEL COCHE ELÉCTRICO: ¿Se acaba el sueño del EV? Analizamos por qué Volvo extiende su plazo para ser 100% eléctrico más allá de 2030. ¿Tienen futuro los Híbridos Enchufables (PHV) y los eléctricos de Rango Extendido? Debate sobre la infraestructura y la realidad del mercado en México.

