¿Cuál es el escote ideal para cada tipo de cuerpo?

Nos gusta lucir elegantes y llevar el mejor outfit, pero no sabemos qué tipo de escote va con nuestro cuerpo. No te preocupes aquí te damos recomendaciones para siete tipos de escotes.

Asimétrico

Ideal para los cuerpos rectos, ya que el escote de un hombro crea la sensación de curvas, así como para quienes tienen busto pequeño. Los vestidos en colores claros, como beige o crema, lucen sumamente elegantes con este tipo de escote, que también es uno de los preferidos en vestidos de novia. Si eres muy delgada, elige un minivestido con holán en la zona del escote, pues te ayudará a aportar volumen en el pecho. Asimismo, puedes apostar por una blusa blanca con un gran holán y combinarla con unos pantalones de pernera amplia y altos tacones. Si no termina de convencerte, busca el atuendo que portó la actriz Gwyneth Paltrow en la red carpet de los Oscares en 2012: elegancia en su máxima expresión. Para combinar, este escote luce mejor sin collares, por lo que es indispensable sumar unos aretes vistosos.

Barco

Aun cuando es discreto y sofisticado, este escote hace que la espalda se vea más ancha, por lo que las mujeres de hombros amplios deben evitarlo; por el contrario, es adecuado para quienes tienen un cuerpo menudo o recto en la parte superior. Las blusas de manga corta son una excelente opción para llevar en el día a día o durante los fines de semana, mientras que un vestido cuyo material incluya elastano –y de preferencia en color oscuro– puede usarse para la oficina y complementarse con un blazer en caso de que la tarde refresque. Las mujeres con cuello largo y rostro afilado tienen el éxito asegurado al lucir este tipo de escote, ya que enfoca la atención en esta delicada zona. A la hora de agregar un complemento, puedes optar por unos aretes circulares. Si deseas llevar un collar, prefiere uno que sea largo.

Strapless

Como su nombre lo indica, no lleva tirantes, por lo que deja al descubierto los hombros y la parte superior del pecho. Es favorecedor para las mujeres delgadas, con busto de tamaño pequeño a mediano y hombros amplios. A quienes tienen un cuello corto, les ayuda a alargar visualmente esta zona. La forma más sencilla de llevarlo es a través de un top –perfecto para sobrevivir al calor del verano–, así como en un vestido corto. En trajes de noche luce también muy sofisticado, donde también puedes optar por una versión muy romántica en forma de corazón. Al momento de buscar una prenda, verifica que el escote cubra la mayor parte de tu busto –de preferencia todo, se ve más elegante– para minimizar el riesgo de sufrir algún accidente. Para accesorizar, unos aretes enmarcan muy bien el rostro. Los collares largos son un rotundo no.

De tortuga

La elegancia de este cuello es innegable; no obstante, debe ser evitado por mujeres de cuello corto y cara redonda, ya que pronunciará tanto el volumen de las mejillas como la papada, en caso de que se tenga. Un suéter de cashmere o lana de cuello alto es una pieza básica en el guardarropa de toda mujer, ya que no solo es perfecto para vestir durante el invierno, sino también por las noches, cuando el termómetro desciende. Las mujeres francesas apuestan mucho por los suéteres de cuello de tortuga ya que, combinados con unos jeans, blazer y botines, se logra un atuendo casual pero refinado a la vez. El punto del tejido –delgado o ancho– determina el momento perfecto para utilizarlo. Unas arracadas o aretes le van bien a este tipo de prenda, mientras que los collares largos aportan un toque hippie. No llevar accesorios también es una elegante opción.

En V

¿Tienes un busto prominente? El escote en es uno de los que más te favorece, solo procura que no sea pronunciado, es decir, que no llegue a la cintura; lo opuesto si eres de busto pequeño. A las mujeres de baja estatura les ayuda a verse más esbeltas, pues alarga visualmente el torso, además de que estiliza a quienes tienen hombros amplios y cara redonda. Un vestido de corte midi es ideal para presumirlo y puede portarse durante el día o en eventos de noche. Toma en cuenta que este escote aporta sensualidad a quien lo lleva, por lo que es necesario equilibrar el atuendo para no restar elegancia. La regla dicta que si el escote es llamativo, deben cubrirse las piernas, es decir, preferir un largo que vaya de la rodilla al tobillo. Aunque este escote se convierte en el centro de atención, y podría estar exento de collares, puedes probar uno de tipo corbatín.

Halter

Este tipo de escote se anuda por detrás del cuello y deja al descubierto la espalda, los hombros y los brazos, por lo que es importante que no se tengan rollitos en la espalda que queden evidenciados. De igual modo, aporta volumen a la zona del pecho, lo cual lo convierte en una excelente opción para las mujeres con busto pequeño. El cuello halter, como también se le conoce, puede lucirse en vestidos, blusas y trajes de baño, a propósito de las vacaciones y las pool parties. Asegúrate de recogerte el pelo cuando lleves una prenda con este escote para no opacar su encanto, no por nada es uno de los favoritos de modelos y celebridades cuando desfilan por una red carpet. Su anudado al cuello exige no sumar ningún tipo de collar o gargantilla. Basta con unos pendientes para dar el toque final.

Redondo

Es uno de los más tradicionales y, por lo tanto, de los más sencillos de lucir. No le sienta bien a mujeres de cara redonda, así como aquellas con una cintura pronunciada. Quienes tengan un rostro ovalado, busto pequeño o ligeramente caído y cuello largo pueden apostar por este sin ningún problema. Un vestido a la rodilla y con manga 3/4 es una excelente alternativa para lucirlo en la oficina o en un festejo familiar, en colores claros o neutros. En un plano más casual, puede llevarse en un pullover o blusa a rayas y combinarse con unos jeans o pantalones rectos de algodón. Se recomienda que su largo vaya desde arriba del busto hasta la clavícula. Para este escote funcionan los collares largos y las gargantillas.

