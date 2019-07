“Queremos que Javier Duarte opere elecciones”

“Si las cosas salen como pensamos y los tiempos jurídicos se acomodan, Javier Duarte estará fuera de la cárcel cuando se venga el cambio de Gubernatura en Veracruz, y entonces, podríamos ocuparlo para buscar que Morena gane de nuevo en el estado”, me dijeron en la sede nacional del Movimiento.

“Duarte ya no está en el PRI, recuerda que lo expulsaron de su partido, y más allá de si se llevó o no mucho dinero, al pasar de los años ocurrirá como con Napoleón Gómez Urrutia: será odiado por varios, pero también visto como víctima por muchos”, afirmó, moviendo la cabeza y mostrando seguridad.

“Pero Javier Duarte se declaró culpable” -le repliqué, mientras me acomodaba en el asiento un tanto incrédulo-.

“A ver, el Presidente ve con buenos ojos el arrepentimiento, y como bien te diste cuenta, en ningún momento se le ha ido encima a Duarte, ni durante su campaña y mucho menos ahora como Ejecutivo. Con Gómez Urrutia, cuando regresó de su exilio en Canadá, se armó toda una polémica, hoy las aguas se calmaron”.

“¿Y de qué forma pensarían emplear a Duarte en beneficio de Morena en Veracruz?, ¿buscarían hacerlo diputado federal o Senador plurinominal?” -me adelanté a cuestionar, todavía algo sacudido por la información-.

“No, no de esa forma, al menos no lo vemos así en este momento, no estoy seguro si los tiempos o candados constitucionales se prestarían para ello, (aunque tampoco podemos descartarlo). No, la idea es que nos comparta todo su conocimiento sobre operación electoral en Veracruz, que nos diga cómo conservar la gubernatura del estado”, me contestó de inmediato.

“A ver, pero no necesitan que Javier Duarte salga de la cárcel para que les diga cómo operar en Veracruz, desde el Reclusorio puede compartirles e indicarles los procedimientos” -comenté al encumbrado morenista-.

“Es cierto, pero sería bastante mejor que estuviera afuera, trabajaría mejor teniendo a su familia cerca, y no a kilómetros de distancia. Lo que queremos de él no radica en que se vuelva popular entre los veracruzanos, (eso suena muy difícil), buscaremos sumarlo para que tras bambalinas, nos diga qué se debe hacer para que Morena gane la elección gubernamental otra vez en Veracruz”.

“Estoy seguro saben la férrea competencia que sostendrán ustedes con la oposición para ese entonces, fundamentalmente contra el PAN” -dije por última ocasión-.

“Sí, lo sabemos, estamos seguros de ello, por eso queremos a Javier Duarte”.

[email protected]

Twitter: @aaguirre_g

www.alejandroaguirre.com.mx