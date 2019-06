Gobierno de Veracruz, en desacato

Fue en una oficina de Palacio Nacional, ahí, posterior a una conferencia “mañanera” del Presidente, donde se me hizo saber que otro de los corajes con el Gobernador de Veracruz radica, increíblemente, en desacatar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Y es que Cuitláhuac García no ha cumplido con la obligación de pagar, en tiempo y forma, el total de participaciones federales adeudadas a varios municipios en Veracruz, desde el 2016, cuando Javier Duarte decidió no cubrir esos montos, mismos que por ley debieron ser entregados, y contrario a eso, acabaron en cualquier otro lado (o bolsillo de alguien, quizá).

Aunque no fue una deuda contraída por el mandatario morenista, su obligación, como Gobierno en turno, consiste en pagarla completamente, de acuerdo a una instrucción emitida por la SCJN. De no acatarse dicho señalamiento, Cuitláhuac García podría ser destituido de su cargo.

La verdad de las cosas es que el Gobierno de Veracruz ha incumplido la orden de la Suprema Corte. Si bien es cierto la situación financiera del estado no es la idónea (culpa o no de las anteriores administraciones), sin excusa ni pretexto, Cuitláhuac García debería haber cubierto ya los adeudos que Javier Duarte dejó con decenas de ayuntamientos.

El Gobierno de Veracruz ha pagado casi mil 240 millones de pesos, pero ha incumplido con cubrir cuando menos mil 504. Existen municipios que por ser afines al partido de Cuitláhuac García, decidieron apoyarlo con el afán de evitar una probable sanción o destitución, como ocurrió, particularmente, en el ayuntamiento de Xalapa.

El pasado 5 de abril, el Gobierno veracruzano debió cubrir casi 90 millones de pesos al municipio xalapeño, derivado de la controversia constitucional 202/2016 promovida por el propio ayuntamiento el 7 de noviembre de 2016, exigiendo el pago de sus participaciones federales.

Los plazos se vencieron, y para evitar que la Suprema Corte pudiera solicitar la destitución del Gobernador por su adeudo con Xalapa, el ayuntamiento, de extracción morenista, sesionó de manera extraordinaria a su Cabildo con la intención de llegar a un acuerdo con Cuitláhuac Garcia, y así, evitar que el mandatario fuera sancionado.

La instrucción de la Suprema Corte fue que el Gobierno de Veracruz pagara en una sola exhibición el adeudo con Xalapa, sin embargo, el Cabildo del municipio acordó que, derivado de la situación financiera del estado, Cuitláhuac García pague en tres parcialidades, venciendo el plazo para la última el 31 de julio.

“La verdad es que quisiéramos no apoyar alGobierno de Cuitláhuac García por las vergüenzas que él nos hace pasar”, me dijo un alto funcionario de la SHCP, “pero tenemos que hacer algo. Si lo dejamos a su pericia, simplemente no podrá y la Suprema Corte acabará sancionándolo, y por lo que vemos, Cuitláhuac no alcanza a entender lo que puede ocurrir, y ahí, Andrés Manuel no puede salvarlo, como ha venido haciéndolo, mil y un veces, de manera reiterativa en público”.