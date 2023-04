Una mujer que entró a un Oxxo a llenar su olla con café, y al ser detenida por una empleada arremetió contra ella, se volvió viral en redes sociales.

Por medio de TikTok, un usuario compartió este video donde se ve a la mujer subir el tono de voz, luego de que una cajera de la tienda evitara que se sirviera café en su olla.

Además, la empleada señaló que le iba a marcar a la policía; sin embargo, la mujer ignoró la advertencia.

Finalmente, la empleada se regresó a la caja, sin evitar que la mujer llenara su olla con café.

Ante este hecho, usuarios de la red social criticaron a la mujer por su actitud:

“Se ve que la dama no está bien de sus facultades”, “Si no quieren que la toqué que no robe café”, “No discutan con gente así, simplemente llamen a la policía y ya”, “Como cuando despiertas de malas y necesitas café”, son algunas reacciones de internautas.

Hasta la tarde de este miércoles 5 de abril, el video cuenta con más de 500 mil reproducciones y más de 10 mil “likes”.