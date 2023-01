Tuca Ferretti dispuesto a ser DT de la Selección Mexicana: “Estaría encantado”

Las opciones para llegar al banquillo de la Selección Mexicana siguen surgiendo, ahora fue Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, quien afirmó que le gustaría ocupar dicho puesto.

“Por tener contrato con un equipo, Tigres, siempre lo rechacé, ahora no tengo equipo, no tengo contrato con nadie, si me lo proponen estaría encantado y ponernos de acuerdo”, declaró Ferretti a ESPN.

De hecho, el ‘Tuca’ recordó que la afición lo pedía para llegar al ‘Tricolor’.

“Yo estoy dispuesto, durante años fui el entrenador que la gente más quería”, afirmó.

Ferretti hizo énfasis en la dificultad que implica llegar a ser técnico de la Selección Mexicana.

“No sólo es ponerse de acuerdo con la Federación Mexicana de Futbol, hay que ponerse de acuerdo con los clubes, los dueños y no dueños”, explicó.

Ricardo dio esta explicación, porque considera que desde el lado del aficionado no se percibe así.

“Es una tarea deberá importante y la gente no lo ve”, expresó.